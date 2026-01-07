0.189打擊率過去式 富邦重啟洋砲大門

多明尼加籍外野手利柏拉托，傳出與富邦悍將達成加盟共識。（資料照）

將補強利柏拉托

利柏拉托（中）2022年在教士曾短暫升上大聯盟。（資料照）

去年韓職3割男

近10年中職各隊外籍野手

〔記者徐正揚、林宥辰／台北報導〕富邦悍將有望網羅去年在韓職韓華鷹出賽62場、擊出10轟、打擊率0.313的利柏拉托（Luis Liberato），成為接手球隊10年來第4位、相隔3季後第1位外籍野手，由於富邦前3名洋砲的「績效」並不理想，這次補強也受到外界高度議論。

利柏拉托現年30歲，左投左打，2019-24年主要在小聯盟3A出賽，2022年在教士短暫登上大聯盟，去年先是在墨西哥聯盟，韓華鷹出現傷兵時找來遞補戰力。利柏拉托鎮守中外野，效力多明尼加冬盟時還曾拿過金手套。

富邦去年團隊外野手打擊率0.238、上壘率0.299、得109分、打點100分都在各隊墊底，藉由洋砲提升火力是季後補強方向。

隊史過去3洋砲

34場火力低迷

富邦於2016年季後接手義大犀牛，2021年啟用首位洋砲紐那斯，雖有11年大聯盟資歷並於2018年隨紅襪贏得世界大賽冠軍，只在中職出賽7場就因母親染疫請假返美並決定留在家鄉打冬季聯盟，富邦隔年找來在日職效力廣島3年累計62轟的霸帝士，出賽18場僅敲8安含1轟，打擊率0.157卻被三振21次，連同季末登錄的卡洛斯，3人共為富邦出賽34場、敲21安含3轟，平均打擊率0.189。

富邦今年有4位洋投，分別是續約魔力藍、鈴木駿輔，並新簽威戈神、愛力戈，如今補強打者，新球季洋將登錄如何取捨，考驗教練團。

