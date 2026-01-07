自由電子報
體育 即時新聞

新聞分析／洋砲旅台大不易 近10年魔鷹是珍稀

2026/01/07 05:30

台鋼洋將魔鷹將挑戰成為中職史上首位全壘打王3連霸的洋砲。（資料照）台鋼洋將魔鷹將挑戰成為中職史上首位全壘打王3連霸的洋砲。（資料照）

中職相隔3年

單季有兩隊找洋砲

〔記者徐正揚／新聞分析〕「多1個洋砲，職棒才更好看！」台鋼雄鷹總教練洪一中去年再次逆風建議似乎獲得初步回應，一旦富邦悍將宣布簽下利柏拉托，連同台鋼續留實力與人氣兼具的魔鷹，將是中職繼相隔3年再有2隊登錄外籍野手，由於近10年來洋砲在中職的成功案例非常稀少，兩人本季會交出怎樣的表現，兩隊是否在季中回到全洋投的老路，都是今年的觀賽重點。

中職各隊在過去10年登錄15位外籍野手，2022年因應聯盟下修比賽用球恢復係數，除樂天桃猿都於開季加聘1位外籍野手，形成中職罕見的「大洋砲時代」，但這15人僅福來喜、魔鷹能至少待上2年，其餘12人都打不到40場，多達8人不到20場就打包，扣除赫雷拉、魔鷹各因母隊擁有多登錄1名洋將的新增球隊紅利，單季出賽能超過70場只再增加福來喜1人。

中職現行外籍球員登錄規定為每隊註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，多年來各隊一軍3個名額幾乎全是洋投，二軍有第4人甚至第5人準備輪替逐漸成為主流，近2年洋投先發場次從405場爆增至482場，比例從56％衝上67％，啟用1名洋砲就要犧牲1個洋投名額，一旦戰況吃緊必須衝刺戰績，球隊勢必捨洋砲選洋投，福來喜於2023年「831大限」被註銷就是典型案例。

在中職存活不易

關鍵是半季制

洋砲在中職存活不易，主要原因在於中職實施上、下半季制，球隊忍受洋砲沒有表現的時間非常有限，加上必須在短期內適應氣候與飲食、變化球使用比例較高的投手，洪總在台鋼前年簽下魔鷹前就說過：「打者本來就比較難適應，他對所有投手都不認識，投手是主動、打者是被動，找個投手來，就算不知道打者習性，但有捕手可以幫忙，但打者都要自己摸索。」

