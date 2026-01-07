球評觀點／洋投貢獻值大過洋砲 除非選到福來喜

捕手福來喜在2022-23年效力中信兄弟，首季出賽超過70場。（資料照）

中職明年醞釀加場

洋將制度應超前部署

〔記者林宥辰／台北報導〕2021年以後，中職各隊簽約登錄合計約120名洋投，如過江之鯽，但洋砲卻屈指可數，台鋼今年續留2屆全壘打王魔鷹更是異數，隨著富邦決定聘用新洋砲利柏拉托，洋砲話題再受關注。明年若中職決定增場，為提高比賽觀賞性，洋將登錄規定、各隊是否至少登錄一名野手，都應盡早提出討論。

球評潘忠韋認為，中職確實一直都是洋投貢獻度大於洋砲，賽程和聯盟生態都是主因。「少數打者如魔鷹，剛來台時球隊有紅利（新球隊多一登錄名額），球隊也有空間讓他發揮，加上他的表現也亮眼，就能持續貢獻。」

潘忠韋說，外籍選手要站穩球隊，得有突出表現，而打者適應時間比投手長，加上中職又是上、下半季，若洋砲沒能在前兩、三個月打出成績，教練團就會傾向把名額讓給洋投。加上單週5場比賽，本土投手壓制力不一，會讓教練有所考量，洋投的貢獻值相對而言還是較大。

潘忠韋補充：「除非像福來喜（前中信兄弟）是捕手，守備能力有加成，教練的考量就又不同。至於，魔鷹已來台兩季，度過適應期，球團就很好評估。」

中職每隊可註冊4名洋將、一軍登錄最多3人，同時上場最多2人，隨著明年例行賽討論從現行120場增加到140場以上，聯盟洋將制度是否跟著調整，值得觀察。

