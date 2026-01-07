盧峻翔率猿6連勝 地獄週變天堂

猿團隊命中率47.3%，阿提諾（右）貢獻22分。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿3名洋將伯朗、葛拉漢和阿提諾昨合力攻下65分，「夜王」盧峻翔繳出本土最高16分，聯手率隊118：97痛宰富邦勇士，豪取6連勝。

猿一哥盧峻翔（左）繳出本土最高16分，率隊擊潰勇士。 （記者林正堃攝）

賽程考驗體力 仍痛宰勇士

領航猿這季氣勢如虹，PLG開季至今未嘗敗績，至於在東亞超級聯賽也只吞下一場敗仗，這季碰上勇士則收下對戰2連勝。

領航猿這週賽程滿檔，上週日才結束東超賽事，前天回國後昨晚出戰PLG的比賽，本週六、日則要在板橋體育館迎來主場賽事，對於球員體能是一大考驗。不過，領航猿在上半場打得有聲有色，團隊命中率達到48%，靠著伯朗、阿提諾一裡一外的強悍攻勢，半場打完取得66：51大幅領先，易籃後也多次澆熄勇士反撲氣勢，穩穩收下勝利。

3洋將聯手貢獻65分

領航猿團隊命中率47.3%，3名洋將得分突破20分，阿提諾、葛拉漢貢獻22分，伯朗21分、7籃板，陳將双進帳14分，刷新個人單場得分紀錄。

領航猿主帥卡米諾斯認為，這是一場很棒的勝利，畢竟才剛從中國回來，沒太多時間準備，但球員進攻維持高檔，無論對方守區域或盯人都能成功閱讀對手的佈陣，打出不錯的進攻表現。另外，卡總特別點名後衛白曜誠在防守上立了大功，「他在前兩天對澳門黑熊比賽，把對方主力後衛崇貴守得很好，這一場也把古德溫限制得不錯，即便他只有拿到4分，但他是很棒的防守者。」

勇士方面，古德溫拿下全隊最高24分，周桂羽和辛特力都貢獻14分。勇士總教練吳永仁認為，球隊防守出現大問題，尤其在禁區失太多分，週日馬上又要交手，要找出能限制對方的方式。

