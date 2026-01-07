自由電子報
體育 即時新聞

杜蘭特痛快射日 全盤托出多氣多傷

2026/01/07 05:30

杜蘭特投進準絕殺三分彈，率火箭擊敗前東家太陽。 （法新社）杜蘭特投進準絕殺三分彈，率火箭擊敗前東家太陽。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特昨在比賽終了前1.1秒投進準絕殺三分彈，率領火箭以100：97逆轉太陽，這一球讓他一吐悶氣，賽後他道出自己與前東家的「心結」。

終場前1.1秒 準絕殺三分彈

杜蘭特前一次對上太陽攻下28分，這次他斬獲26分，還投進致勝一擊，對他來說更加意義非凡，他說：「我不想離開鳳凰城，但我也不想說的太灑狗血，這是我第一次被球隊趕走，感覺自己像是去年球隊遭遇一堆問題的代罪羔羊，所以我能投進這球擊敗他們，真的很棒。」

過去3季都待在太陽的杜蘭特，在與布克、畢爾聯手始終打不出應有效果後，去年夏天被交易至火箭，他坦言：「這很傷人，我將我所有心力都投入在此，但我明白這就是職業運動的現實，所以當你和前東家交手時，總是會帶著不服輸的心情，尤其是他們送走你的時候，但這並沒有任何惡意，因為作為一名競爭者，你肯定會很想擊敗對手。」

雖然被送走的過程並不順心，但杜蘭特很開心能來到火箭，主場球迷也高喊MVP的聲浪回應，他說：「我愛休士頓也很愛德州，我很感激能夠代表火箭打球。」

火箭證明換來杜蘭特沒看走眼，畢竟他們正缺一位能在關鍵時刻終結比賽的殺手，目前他們以22勝11負暫居西部第4，繼續向前3靠攏。

