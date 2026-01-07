黃蜂召喚三分雨 證明雷霆不可怕

黃蜂小波爾三分球7投4中，單場進帳16分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕米勒、庫尼普爾、小波爾火力全開，力助東部後段班的黃蜂在客場下起三分雨，124：97大爆冷門痛宰全聯盟龍頭雷霆，不但逼得西霸天本季第2度苦吞2連敗，淨輸27分也是最慘一仗。

外線命中率破5成

痛宰全聯盟龍頭

「關鍵在於攻守兼備的心態。」黃蜂踢館三分球37投19中、命中率高達51%，7記三分彈破網、獨砍兩隊最高28分的前鋒米勒表示，雷霆整體戰力堅強，只能靠著團隊合作並提升速度來壓制，「他們擁有許多具競爭力的好手，我認為真正影響到他們的是我們輪番施壓，相互協防，進而帶動加快節奏。」

黃蜂庫尼普爾貢獻次高23分，小波爾也有16分進帳，包括第3節上演神來一擊美技，當時他為了救球差點出界，勉強在底線失去平衡下，單腳踩著三分線把球投進，雙方差距擴大至19分，更重挫地主球星士氣。

雷霆手感失溫，團隊命中率下滑至3成7， 以吉爾吉斯亞歷山大21分、6助攻最佳，雖然延續聯盟史上次長108場20分達標的個人紀錄，但開季氣勢如虹的衛冕軍，近來12場已收6敗，亟待擺脫低潮，賽後SGA精神喊話：「我們已別無選擇了。球季還很漫長，總是有贏有輸，但無論如何，第2天都要試著變得更好。當然這很困難，但最強的球隊能夠做到，那就是我們想要成為的。」

