體育 即時新聞

江少慶救獅土投 預定4月中下旬上一軍

2026/01/08 05:30

江少慶昨首度參加統一獅團隊練習，總教練林岳平設定他將在4月中下旬登上一軍。（記者李惠洲攝）江少慶昨首度參加統一獅團隊練習，總教練林岳平設定他將在4月中下旬登上一軍。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕為拯救去年隊史最低迷的本土先發輪值，統一獅土投昨率先迎接第一階段練習日，被視為救世主的江少慶，帶著滿面笑容首度參加團隊練習，獅隊總教練林岳平明言，設定江少慶在4月中下旬登上一軍，屆時將是暌違超過1年半的復出。

獅隊去年送走王牌土投古林睿煬，加上胡智爲遇低潮、林詔恩傳傷情，整季本土先發輪值只有拿到5勝，寫下隊史36年來最少紀錄，勝率2成94也是第2低。而餅總從去年季中就著手改革，破天荒找來非棒球員出身的曾浩哲上任運科教練，統一球團也在季後林岱安FA案補償中大膽選進月薪百萬的江少慶，豪賭他新球季大復活。

比富邦規劃快逾2月

餅總稱「保守版本」

富邦原本預計安排江少慶今年下半季逐步復出，以此為由排除25人保護名單，但獅隊為他擬定的計劃中，2月就會進牛棚練投，3月底於二軍試行3週輪值，準備4月中下旬的一軍復出，足足比富邦版規劃快上2個多月。餅總更強調，4月中下旬的復出計畫是保守版本。

即便昨天才是投手練習的第一天，江少慶從3日就到台南球場自主訓練，有別於過去2年開訓只能待在防護室的苦悶感，臉上的笑容增加不少。江少慶形容，前2年受傷感覺像是當燈光照耀時，自己獨自坐在那邊，「大家都在看著你，可是你的燈卻亮不起來，就是這種感覺。」

過去江少慶有不少傷痛史，包含罕見的胸大肌撕裂傷，導致去年在一軍完全缺席，但他並非沒有收穫，秋訓完成牛棚練投，球速還投到150公里，確信今年的春訓能健康起步，獅隊也不敢大意，安排整個1月份由曾浩哲規劃優化投球機制的調整，希望減少投球對胸大肌的負擔。

江少慶︰傷算痊癒了

盼本季健康出賽

江少慶一到獅隊，每位教練都主動關心他的傷勢狀況，協助迅速融入環境，江少慶直言，前2年受傷滿難過的，畢竟沒有人想受傷，「自己的傷算是痊癒了，統一球團也有浩哲協助調整，希望今年球季能健康出賽。」

