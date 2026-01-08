各飆30分 詹皇大讚東契奇「湖人門面」

詹姆斯靠在東契奇胸前，兩人昨天都拿下30分，率湖人擊敗鵜鶘。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕41歲詹姆斯昨強轟30分，率湖人以111：103逆轉鵜鶘，拿下3連勝，也逼得鵜鶘苦吞8連敗，賽後他展露前輩風範，盛讚同樣貢獻30分的東契奇才是球隊的門面與核心。

逆轉鵜鶘3連勝

「他不需要為了我去改變比賽方式。」詹姆斯強調，26歲的東契奇潛力十足，更是頂尖擋切及得分高手，總能吸引防守注意力，對手往往會得動用2至3人來盯著，因此團隊戰術應該圍繞著他去做調整，「我們就是盡量打得更有彈性，重點在於把自己放在正確位置，這對我來說不是問題，也不造成困擾。」



詹姆斯上陣33分鐘，19投10中，外加8籃板、8助攻、2抄截、1火鍋，且僅有1次失誤的全能演出，決勝節攜手東契奇展開反撲，讓狂轟42分的鵜鶘前鋒墨菲做白工。傳出10次助攻的東契奇，也推崇前輩詹皇寶刀未老，「太不可思議，他一直幫助我和隊友，他無所不能，我真的很感激，我們彼此默契越來越好。」

西部戰績第3的湖人，隔天馬不停蹄轉戰西部第2的強敵馬刺，詹姆斯是否連續出賽備受矚目，對此他語帶保留回應，先好好睡一覺，再視身體狀況來作打算，「我從不把進入NBA視為理所當然，依舊珍惜能上場的機會。」

