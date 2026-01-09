自由電子報
體育 即時新聞

自由日日Shoot》中職繼續搞神祕 2026年薪水王成謎

2026/01/09 05:30

張育成合約最高總值9250萬，富邦球團與經紀公司有共識不透露實際月薪。 （資料照）張育成合約最高總值9250萬，富邦球團與經紀公司有共識不透露實際月薪。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿在2025年最後一天宣布，以8年最高總值1.8億合約綁住隊長林立，只是逐年的月薪未公布，富邦悍將隊長張育成在2024年季中加盟，拿到3.5年最高總值9250萬合約，月薪同樣蓋牌，也使得2026年中職「薪水王」成為謎團。

陳傑憲10年鉅約具指標性，獅隊公布平均月薪140萬元。（資料照）陳傑憲10年鉅約具指標性，獅隊公布平均月薪140萬元。（資料照）

早期本土球員

合約細節一目了然

中職早期各隊本土球員薪資「全都露」，2006年陳金鋒加盟La new熊簽下3年3000萬合約，平均月薪83.3萬，2014至2016年郭泓志效力統一獅逐年的月薪為91.7萬、96.7萬、101.7萬，每年附帶200萬激勵獎金，3年最高總值4080萬，2016年中信兄弟網羅FA重砲林智勝，3年合約最高總值4500萬，月薪依序為60萬、120萬、120萬，激勵獎金900萬，指標性合約細節一目了然。

然而，近年中職本土球員薪資愈來愈神秘，多數大型合約完全不透露細節，除了林立和張育成，陳子豪10年1.3億、林岱安7年5600萬、江少慶4.5年6120萬、朱育賢4年4800萬、林子偉2.5年3100萬，一律只公布合約最高總值，月薪無可奉告。

近年月薪蓋牌

張育成極可能排頭

林立新約平均月薪推估落在160萬，張育成的合約附帶高額激勵獎金、平均月薪推估超過160萬，換言之，這位在2023年經典賽聲名大噪的「國防部長」，極可能是2026年中職薪水王，卻未獲球團證實；富邦領隊陳昭如表示，張育成如果每年激勵獎金都達標全拿，平均月薪最高可達220萬，之前與經紀公司有共識，不便透露實際月薪。

2025年季前陳傑憲收到10年2億鉅約成為「終身統一人」，平均月薪140萬，其中保障薪資1.68億，附帶3200萬激勵獎金，合約細節相對透明。統一領隊蘇泰安表示，大家相當關心陳傑憲指標性合約，因此公布平均月薪，有幾年多於或少於140萬，平均下來是140萬。

韓職公開透明

增加球員談薪優勢

相較中職遮遮掩掩，韓職各隊總教練、洋將、本土球員薪資全部揭露，公開透明化的考量是，選手跟球團談薪更具優勢，行使自由球員權利知道自己是在哪個薪資級距，透過球員、球團之間競爭，讓整個聯盟更進步。

