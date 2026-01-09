自由電子報
體育 即時新聞

新聞分析》公布指標球員合約 進步聯盟當務之急

2026/01/09 05:30

中職邁入空前熱潮，持續改寫場均人數、各隊票房收入與球員薪水紀錄。（資料照）中職邁入空前熱潮，持續改寫場均人數、各隊票房收入與球員薪水紀錄。（資料照）

中職邁入第37年，從元年李居明8萬月薪，到今年林立月入160萬，頂級球星身價已經飆漲20倍；合約也從1年1簽，發展至今以10年大約綁人，中職球星的行情已不可同日而語。

中職成立之初自詡扮演火車頭，讓孩子可以棒球為志業，儘管發生多次職棒簽賭波折，中職谷底翻升，隨著軟硬體改善，環境變好，職棒國手到國際賽為國爭光，這兩年誕生多名土產億級球星，中職球員普遍的「社經地位」已有顯著提升。

創造頂薪效應

職業運動良性刺激

球員拿出成績換取高報酬，更努力精進本質學能，讓成績與身價相符，是發展職業運動的良性循環，後進更有可追隨的目標。不過，近年高薪球星的合約內容越來越模糊籠統，或以畫大餅的激勵金讓數字美化，未能對外開誠布公，難免讓外界對合約存疑，實在不是好的做法。

美國大聯盟球員的合約公開透明，鉅細靡遺，大谷翔平和道奇隊簽下10年7億美元的史上最大合約，在多個公開網站甚至都可一鍵查出詳細合約內容，大谷的天價合約關係到團隊薪資上限、豪華稅，球員工會也緊盯合約適法性和球員保障，加上各州課稅制度也不同，連給付方式都必須詳細羅列，沒有隱晦不明的操作空間。

中職高薪球員合約對外向來不清楚，官宣內容也是選擇性，不論是擔心球員被課高稅，或產生比價後遺症，在中職邁入穩健發展之際，聯盟、球員工會和球員三方，對於合約的透明度，更應建立制度，即使還不能走到如大聯盟全面對外公布，也應階段性朝完整公布指標球員合約來做，這實為「進步聯盟」的當務之急；更別提，每年越拖越晚、牛步化的球員年度換約期限，都該著手檢討改進了！（記者黃照敦）

