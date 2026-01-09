中職日籍教練達15人 獨缺獅隊

中職各隊日本籍教練

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍昨宣布延攬前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，新球季擔任巡迴統籌教練，負責一、二軍戰力銜接與球員培養，他選穿富邦悍將、樂天時期熟悉的87號球衣，中職各隊日本籍教練共15人，富邦6人最多，洋溢濃濃東洋風。

味全龍延攬前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，擔任巡迴統籌教練。（龍隊提供）

古久保培養小龍 任巡迴統籌教練

古久保執教樂天2年，單季勝率都是5成21排名年度第3，去年季後賽挑戰賽樂天在0勝2敗逆境下，3連勝扳倒統一獅晉級台灣大賽，再以4勝1敗力退衛冕軍中信兄弟，勇奪日本樂天集團進軍中職6年的首座總冠軍。

但領軍奪冠卻難保帥位，去年11月桃園亞洲職棒交流賽結束後不久，樂天無預警宣布古久保交出兵符，引發軒然大波，後來曾豪駒回任樂天一軍總教練，如今古久保確定轉戰味全。

中職各隊季後陸續公布教練團異動，富邦總計6名日籍教練最多，除了後藤光尊升任一軍總教練，森野將彥、酒井忠晴、的山哲也、島崎毅、根本淳平職務待定，平野惠一續掌中信兄弟兵符，延攬後藤駿太和西田明央擔任一軍打擊教練。

另外，樂天川岸強、廣瀨大輔續任一軍投手教練、運動表現教練，新聘前冬季奧運日本雪橇國手伊藤隆太，擔任二軍體能教練，台鋼雄鷹續聘體能總監里隆文，橫田久則轉任二軍基地育成部門投手教練，統一獅守備統籌教練玉木朋孝離隊，新球季沒有日籍教練。

