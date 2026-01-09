自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職日籍教練達15人 獨缺獅隊

2026/01/09 05:30

中職各隊日本籍教練中職各隊日本籍教練

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍昨宣布延攬前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，新球季擔任巡迴統籌教練，負責一、二軍戰力銜接與球員培養，他選穿富邦悍將、樂天時期熟悉的87號球衣，中職各隊日本籍教練共15人，富邦6人最多，洋溢濃濃東洋風。

味全龍延攬前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，擔任巡迴統籌教練。（龍隊提供）味全龍延攬前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，擔任巡迴統籌教練。（龍隊提供）

古久保培養小龍 任巡迴統籌教練

古久保執教樂天2年，單季勝率都是5成21排名年度第3，去年季後賽挑戰賽樂天在0勝2敗逆境下，3連勝扳倒統一獅晉級台灣大賽，再以4勝1敗力退衛冕軍中信兄弟，勇奪日本樂天集團進軍中職6年的首座總冠軍。

但領軍奪冠卻難保帥位，去年11月桃園亞洲職棒交流賽結束後不久，樂天無預警宣布古久保交出兵符，引發軒然大波，後來曾豪駒回任樂天一軍總教練，如今古久保確定轉戰味全。

中職各隊季後陸續公布教練團異動，富邦總計6名日籍教練最多，除了後藤光尊升任一軍總教練，森野將彥、酒井忠晴、的山哲也、島崎毅、根本淳平職務待定，平野惠一續掌中信兄弟兵符，延攬後藤駿太和西田明央擔任一軍打擊教練。

另外，樂天川岸強、廣瀨大輔續任一軍投手教練、運動表現教練，新聘前冬季奧運日本雪橇國手伊藤隆太，擔任二軍體能教練，台鋼雄鷹續聘體能總監里隆文，橫田久則轉任二軍基地育成部門投手教練，統一獅守備統籌教練玉木朋孝離隊，新球季沒有日籍教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中