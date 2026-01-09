楊恩送到巫師 老鷹換強森當王

楊恩被老鷹送到巫師，他昨天向老鷹主場球迷告別。（歐新社）

獨行俠戴維斯 老鷹爭取加盟

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA交易大限倒數不到1個月，聯盟昨出現首筆重磅交易，老鷹將27歲主控楊恩送到巫師，換回麥考倫與基斯伯特，正式與這位待了7年半的當家球星分道揚鑣。

楊恩2018年來到老鷹後就成為球隊門面，3度率隊闖進季後賽，包括2021年一路挺進東部決賽，4度入選明星賽，上季以場均11.6助攻成為聯盟助攻王，生涯1295顆三分球與4837次助攻都是老鷹隊史紀錄，不過本季飽受傷病所苦，只出賽10場，平均貢獻19.3分、8.9次助攻。

老鷹昨以117：100擊敗鵜鶘，因傷未出賽的楊恩在交易消息曝光後一度進到休息室，但隨後又回到板凳席，末節剩下30秒後正式離場，走向通道時還與主場球迷擊掌致意，「鷹王」楊恩的時代正式落幕。

楊恩本季薪資4600萬美元，美媒指出，老鷹接下來將以24歲主力前鋒強森為核心打造體系，在薪資空間更有彈性下，未來有機會爭取獨行俠長人戴維斯加盟。

詹皇再當傷兵 恐斷21年神紀錄

另外，41歲老將詹姆斯昨缺陣，東契奇獨木難支，雖貢獻38分、10籃板、10助攻大三元，湖人仍以91：107不敵馬刺，終止3連勝。詹皇前天拿下30分率隊擊敗鵜鶘，昨因左腳關節炎、右側坐骨神經痛休兵，本季只要再缺席1場就不具備年度獎項的評選資格，也將中斷連21季入選年度最佳陣容的紀錄。

