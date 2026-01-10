最強默契CP》西武A.Lin誕生 感謝統一兩位總仔

林安可與媽媽在記者會上溫馨互動。 （記者陳志曲攝）

都來自南英商工、文化大學，31歲的黃子鵬和28歲的林安可加入職棒後並未同隊，但不影響兩人深厚情誼，更曾在國家隊並肩作戰。如今這對台灣棒壇「最帥CP」昨天各自迎接新舞台，黃子鵬正式披上台鋼雄鷹69號戰袍，林安可則穿上日職西武獅73號球衣，南北相互輝映。（記者倪婉君）

西武球團社長奧村剛（左）用「台灣至寶」形容林安可。 （記者陳志曲攝）

林安可選秀投進統一

西武球團以總值400萬美元的2+1年合約網羅林安可，昨在台為他舉行加盟記者會。（記者陳志曲攝）

隔年斷念二刀流

〔記者徐正揚／台北報導〕2020年在中職第1個完整球季就擊出32發全壘打，包辦年度新人王、全壘打王、打點王與外野手最佳九人4項大獎，讓林安可正式斷念「二刀流」，昨在加盟西武獅記者會上回顧當年決定，感謝統一獅2位總教練林岳平與劉育辰，才能開啟這段奇妙旅程。

在大學時期主要擔任投手，林安可在2019年以投手參加選秀，當時獅隊是由劉育辰擔任代總教練，和隔年掌兵符的林岳平，都傾向要讓外界看他「到底多會打」。

林安可在2019年底還在掙扎放不下投球，但2020年熱身賽投得不好，第1個球季又打得不錯，就拋開二刀流的想法，「現在就專心打。」

餅總慶幸當年決定

證明他真的很會打

林岳平認為，林安可當初以投手進入球隊，現在以野手旅外發展，是很罕見的例子，當時林安可的投球狀態並不好，如果想以投手旅外，花的時間會比以野手長很多，現在證明當初決定是對的，「好險沒有誤到他的路，以打者完成旅外夢想，當初如果讓他選投手的話，我看現在應該剩下餵球投手。」

林安可在西武背號是73號，登錄英文名是A.Lin，他原本希望延續在統一獅的77號，但在西武已有人使用，挑73號是因為比較順眼；西武已有台灣球員林冠臣，球團覺得兩人都姓林，多個A較好分辨，「日本球迷叫我安可、Lin都可以，叫A.Lin我也會喜歡，畢竟A-Lin也是我的偶像。」

