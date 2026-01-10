自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

最強默契CP》西武A.Lin誕生 感謝統一兩位總仔

2026/01/10 05:30

林安可與媽媽在記者會上溫馨互動。 （記者陳志曲攝）林安可與媽媽在記者會上溫馨互動。 （記者陳志曲攝）

都來自南英商工、文化大學，31歲的黃子鵬和28歲的林安可加入職棒後並未同隊，但不影響兩人深厚情誼，更曾在國家隊並肩作戰。如今這對台灣棒壇「最帥CP」昨天各自迎接新舞台，黃子鵬正式披上台鋼雄鷹69號戰袍，林安可則穿上日職西武獅73號球衣，南北相互輝映。（記者倪婉君）

西武球團社長奧村剛（左）用「台灣至寶」形容林安可。 （記者陳志曲攝）西武球團社長奧村剛（左）用「台灣至寶」形容林安可。 （記者陳志曲攝）

林安可選秀投進統一

西武球團以總值400萬美元的2+1年合約網羅林安可，昨在台為他舉行加盟記者會。（記者陳志曲攝）西武球團以總值400萬美元的2+1年合約網羅林安可，昨在台為他舉行加盟記者會。（記者陳志曲攝）

隔年斷念二刀流

〔記者徐正揚／台北報導〕2020年在中職第1個完整球季就擊出32發全壘打，包辦年度新人王、全壘打王、打點王與外野手最佳九人4項大獎，讓林安可正式斷念「二刀流」，昨在加盟西武獅記者會上回顧當年決定，感謝統一獅2位總教練林岳平與劉育辰，才能開啟這段奇妙旅程。

在大學時期主要擔任投手，林安可在2019年以投手參加選秀，當時獅隊是由劉育辰擔任代總教練，和隔年掌兵符的林岳平，都傾向要讓外界看他「到底多會打」。

林安可在2019年底還在掙扎放不下投球，但2020年熱身賽投得不好，第1個球季又打得不錯，就拋開二刀流的想法，「現在就專心打。」

餅總慶幸當年決定

證明他真的很會打

林岳平認為，林安可當初以投手進入球隊，現在以野手旅外發展，是很罕見的例子，當時林安可的投球狀態並不好，如果想以投手旅外，花的時間會比以野手長很多，現在證明當初決定是對的，「好險沒有誤到他的路，以打者完成旅外夢想，當初如果讓他選投手的話，我看現在應該剩下餵球投手。」

林安可在西武背號是73號，登錄英文名是A.Lin，他原本希望延續在統一獅的77號，但在西武已有人使用，挑73號是因為比較順眼；西武已有台灣球員林冠臣，球團覺得兩人都姓林，多個A較好分辨，「日本球迷叫我安可、Lin都可以，叫A.Lin我也會喜歡，畢竟A-Lin也是我的偶像。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中