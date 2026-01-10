自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

最強默契CP》黃子鵬榮耀淚 鷹袍首日就寫紀錄

2026/01/10 05:30

台鋼昨在高雄知名景點「龍虎塔」旁為黃子鵬舉辦盛大加盟記者會，球團並公布月薪為105萬。（記者李惠洲攝）台鋼昨在高雄知名景點「龍虎塔」旁為黃子鵬舉辦盛大加盟記者會，球團並公布月薪為105萬。（記者李惠洲攝）

都來自南英商工、文化大學，31歲的黃子鵬和28歲的林安可加入職棒後並未同隊，但不影響兩人深厚情誼，更曾在國家隊並肩作戰。如今這對台灣棒壇「最帥CP」昨天各自迎接新舞台，黃子鵬正式披上台鋼雄鷹69號戰袍，林安可則穿上日職西武獅73號球衣，南北相互輝映。（記者倪婉君）

台鋼為黃子鵬設計一系列周邊商品。（記者李惠洲攝）台鋼為黃子鵬設計一系列周邊商品。（記者李惠洲攝）

如願返鄉效力

黃子鵬的母親代表家族獻花，讓他激動落淚。（記者李惠洲攝）黃子鵬的母親代表家族獻花，讓他激動落淚。（記者李惠洲攝）

讓父母感到驕傲

〔記者羅志朋／高雄報導〕在高雄知名景點「龍虎塔」前，台鋼雄鷹昨為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，歡迎他回到家鄉球隊效力，只是剛開場談到爸媽和故鄉，就不禁哽咽落淚，在平復情緒後溫情喊話，「國中畢業就離開高雄，如今回到港都，感謝台鋼雄鷹給我機會，希望能讓爸媽感到驕傲！」

黃子鵬在去年季後行使自由球員（FA）權利從樂天桃猿轉戰台鋼，簽下5年最高總值6600萬合約，昨由領隊劉東洋直接宣布月薪為105萬，在近年多張頂薪合約的月薪全面蓋牌之際，公開透明的作法實屬少見；黃子鵬成為中職史上第1位不具旅外資歷、月薪破百萬的本土投手，在今年聯盟所有土投薪資排第2，僅次統一獅江少慶的107萬。

台鋼公開月薪105萬 土製投手第一人

身為台鋼隊史首位透過FA加盟的球員，黃子鵬說，感謝許多前輩的犧牲，替身為後輩的他鋪路，月薪破百萬一定會有壓力，他能做的就是專注投好每一球，為台鋼做出貢獻，「不管在中職或旅外，只要堅持目標努力去做，相信都會得到好的回報。」

昨跟好友林安可同一天舉行加盟記者會，黃子鵬說，「我跟安可簽約、加盟記者會都在同一天，感覺滿棒的，從大學到現在看到彼此都朝著自己的目標前進，如今有好結果都為對方感到開心，祝福安可，不管好壞我都挺你！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中