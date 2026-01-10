最強默契CP》黃子鵬榮耀淚 鷹袍首日就寫紀錄

台鋼昨在高雄知名景點「龍虎塔」旁為黃子鵬舉辦盛大加盟記者會，球團並公布月薪為105萬。（記者李惠洲攝）

都來自南英商工、文化大學，31歲的黃子鵬和28歲的林安可加入職棒後並未同隊，但不影響兩人深厚情誼，更曾在國家隊並肩作戰。如今這對台灣棒壇「最帥CP」昨天各自迎接新舞台，黃子鵬正式披上台鋼雄鷹69號戰袍，林安可則穿上日職西武獅73號球衣，南北相互輝映。（記者倪婉君）

台鋼為黃子鵬設計一系列周邊商品。（記者李惠洲攝）

如願返鄉效力

黃子鵬的母親代表家族獻花，讓他激動落淚。（記者李惠洲攝）

讓父母感到驕傲

〔記者羅志朋／高雄報導〕在高雄知名景點「龍虎塔」前，台鋼雄鷹昨為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，歡迎他回到家鄉球隊效力，只是剛開場談到爸媽和故鄉，就不禁哽咽落淚，在平復情緒後溫情喊話，「國中畢業就離開高雄，如今回到港都，感謝台鋼雄鷹給我機會，希望能讓爸媽感到驕傲！」

黃子鵬在去年季後行使自由球員（FA）權利從樂天桃猿轉戰台鋼，簽下5年最高總值6600萬合約，昨由領隊劉東洋直接宣布月薪為105萬，在近年多張頂薪合約的月薪全面蓋牌之際，公開透明的作法實屬少見；黃子鵬成為中職史上第1位不具旅外資歷、月薪破百萬的本土投手，在今年聯盟所有土投薪資排第2，僅次統一獅江少慶的107萬。

台鋼公開月薪105萬 土製投手第一人

身為台鋼隊史首位透過FA加盟的球員，黃子鵬說，感謝許多前輩的犧牲，替身為後輩的他鋪路，月薪破百萬一定會有壓力，他能做的就是專注投好每一球，為台鋼做出貢獻，「不管在中職或旅外，只要堅持目標努力去做，相信都會得到好的回報。」

昨跟好友林安可同一天舉行加盟記者會，黃子鵬說，「我跟安可簽約、加盟記者會都在同一天，感覺滿棒的，從大學到現在看到彼此都朝著自己的目標前進，如今有好結果都為對方感到開心，祝福安可，不管好壞我都挺你！」

