體育 即時新聞

不只沒有鄧愷威 台灣隊也少了黃子鵬

2026/01/10 05:30

黃子鵬（中）婉拒經典賽邀約，希望能專心備戰新球季和適應台鋼新環境。（記者李惠洲攝）黃子鵬（中）婉拒經典賽邀約，希望能專心備戰新球季和適應台鋼新環境。（記者李惠洲攝）

投手兩大戰力婉拒徵召

〔記者羅志朋、徐正揚、倪婉君／連線報導〕經典賽台灣隊訂15日於高雄國訓中心開訓，屆時總教練曾豪駒將率教練團及25至30名選手亮相，包括昨出席加盟西武獅記者會的林安可；只是旅美投手鄧愷威宣布婉拒經典賽邀約，今年轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬據悉也已婉拒。

「老虎」黃子鵬以往在國際賽表現亮眼，2023年經典賽預賽對荷蘭先發2.2局失2分其中1分責失拿下勝投，2024年12強賽預賽對多明尼加先發6局未被敲安無失分奪勝投，專剋歐洲和中南美洲球隊。

黃子鵬昨在加盟儀式結束後坦言，有收到台灣隊總教練曾豪駒的徵詢電話，這方面問題還不方便回答，畢竟剛換新球隊，先把自己準備好。據了解，由於黃子鵬剛透過FA從樂天轉戰台鋼，必須專心備戰新球季和適應新環境，期望投出亮眼成績，因此已婉拒邀約。

台灣隊先發輪值不只少了老虎，也少了去年在美職巨人隊繳出2勝4敗、防禦率6.37的鄧愷威，他表示已在第一時間向曾總說明想法，「感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。」

林安可將出席15日集訓

儘管台灣隊43人集訓名單傾向不公布，但林安可確定有入選，他表示會先向經典賽集訓報到，隨台灣隊一起練習，之後再看球團如何決定。西武資深顧問潮崎哲也指出，基於球團考量，現在這個時間點，並沒有辦法100％跟台灣隊說一定會讓林安可參加。

