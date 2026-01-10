自由電子報
體育 即時新聞

雲豹集中壢亮傻眼 球員球迷同室如廁

2026/01/10 05:30

沃許本第3節扭傷腳踝退場，國王禁區形同唱空城。 （TPBL提供）沃許本第3節扭傷腳踝退場，國王禁區形同唱空城。 （TPBL提供）

借運動中心打職籃

雲豹暫棲「新主場」，本土一哥高錦瑋（右）進帳17分。（TPBL提供）雲豹暫棲「新主場」，本土一哥高錦瑋（右）進帳17分。（TPBL提供）

主客隊都有怨言

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王禁區守護神沃許本昨不慎扭傷右腳提前離場，桃園雲豹「趁你病要你命」頻頻於禁區搶分，最終雲豹以110：87打爆國王，取得2連勝，戰績12勝4敗，持續穩坐TPBL龍頭寶座。此仗雲豹「新主場」中壢國民運動中心場館狹小，讓作客的國王非常無奈。

國王去年12月東超聯賽傷了桑尼，已經嚴重影響戰力，沃許本此仗在第3節翻身勾射後，右腳不慎踩到雲豹洋將迪亞洛的腳，他當場倒地並放聲哀嚎，在隊友攙扶下才能離場，恐怕會進入傷兵名單休息一陣子。

趁沃許本傷退

雲豹打爆國王

沃許本倒下後，雲豹的進攻策略就更加明確，頻頻切入禁區搶分打爆衛冕軍。雲豹禁區得分多達52分，下半場共抓32籃板勝過國王的25個。總教練羅德爾指出，進攻有執行教練團設定的方向，防守有成功壓制對手發揮，讓國王投籃命中率僅36.4％。

高錦瑋進帳17分，克羅馬攻下24分，迪亞洛20分、12籃板，麥卡洛20分、7籃板，共同為球隊守護新主場。高錦瑋認為，「這座球場雖然小，但觀眾給我的能量更強。」

因桃園巨蛋進行整修，雲豹把主場移至中壢國民運動中心，但中壢國民運動中心並非真正比賽場地，籃球館在3樓，球員休息室在2樓，球員、教練還得上下樓梯。國王代理主帥洪志善指出，「是雲豹洋將跟我講「BUXX SXXT」，他認為職業比賽怎會辦在這種地方，甚至球員還要跟球迷一起上廁所。」洪志善呼籲聯盟要正視場館問題。

受傷的沃許本留下12分、13籃板，杰倫23分、傑登14分，本土球員無人得分雙位數，最高分是林彥廷的9分。國王輸球後，戰績8勝10敗，勝率依舊無緣達到5成。

