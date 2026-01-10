中信推手「愛接棒」 更扮演高籃電競後盾

中信銀獲得運動推手獎贊助類金質獎，中信金控董事會祕書長高人傑（右）代表領獎，與運動部長李洋（中）、中信兄弟詹子賢合影留念。（記者塗建榮攝）

守護偏鄉棒球火苗

連15年獲政府肯定

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託金融控股公司長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司昨皆獲運動部主辦「運動推手獎」之「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類銅質獎」等6大獎項。

中國信託金控董事會秘書長高人傑及台灣人壽副總經理孫紀蘭出席表揚典禮，中信兄弟棒球隊球員詹子賢亦代表受贊助選手現身站台，感謝中國信託助力選手成就夢想。高人傑表示，中國信託自1978年起舉辦「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，開啟集團推展體育先河，迄今近半個世紀，近十餘年藉贊助職業隊及選手、自辦或支持國際賽事，讓台灣透過體育走向世界，同時亦結合運動、慈善關懷及反毒教育，期待創造獨有公益價值，發揮影響力。

中國信託長期推動五級棒球運動，自2014年起啟動「愛接棒計畫」，以課業與球技並重為宗旨，提供課後輔導、餐食、球具設備更新等實質協助，扶助偏鄉少棒及青少棒球隊，12年來幫助近8000人次，培育出42位台灣隊國手及19位中華職棒選手。

不僅推動台灣棒球發展，中國信託體育公益同步聚焦籃球、高爾夫、電競。中信飛牡蠣職業電競戰隊勇奪2025年英雄聯盟太平洋職業聯賽年度總冠軍，並於英雄聯盟世界大賽躋身8強，創台灣電競戰隊10年來最佳成績。中國信託長期贊助支持的高爾夫選手亦屢傳捷報，旅美好手俞俊安在2024年於PGA桑德森農場錦標賽奪冠，吳佳晏亦於大王製紙女子公開賽抱回JLPGA正巡賽首座冠軍。

