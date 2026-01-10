自由電子報
體育 即時新聞

台灣大哥大「扮推手」 橫跨10大運動項目

2026/01/10 05:30

台灣大哥大獲得運動推手獎贊助類金質獎，台灣大資訊長蔡祈岩（右六）代表出席領獎，「台灣大哥大運動家族」多名選手共襄盛舉。（記者塗建榮攝）台灣大哥大獲得運動推手獎贊助類金質獎，台灣大資訊長蔡祈岩（右六）代表出席領獎，「台灣大哥大運動家族」多名選手共襄盛舉。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦集團台灣大哥大自2003年投入體育發展，累計投入逾12.5億元，連續9年獲運動部運動推手獎肯定，昨再奪最高榮譽「金質獎」及「長期贊助獎」殊榮。台灣大成立「台灣大哥大運動家族」，橫跨10大運動項目、支持25位選手，從訓練到參賽、從選手培育到賽事支持，建立支持體系，陪伴選手征戰奧運、亞運及國際巡迴賽等世界舞台，獲得評審肯定。

壯大運動能量

25名選手受惠

台灣大資訊長蔡祈岩昨代表出席領獎，「台灣大哥大運動家族」包含黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻等選手都現身應援，富邦悍將代表球員范國宸、台北富邦勇士代表球員蔡文誠亦到場響應，展現企業支持選手、球隊與賽事同一體系、共同前進的運動能量。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，體育能提升全民運動風氣，體育賽事更是展現國家與社會韌性的舞台，讓世界看見台灣的拚勁與運動家風範。台灣大長期支持運動，不只提供資源，更做扎實後盾，讓選手穩定備戰、放心出賽、獲得最好成績，「我們願拋磚引玉，期待更多企業與社會各界一起挺運動、壯大體育能量，陪選手迎戰2026名古屋亞運與米蘭冬奧。」

台灣大哥大運動家族選手共25位，橫跨10大運動項目，包含網球、高爾夫、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、滑冰與亞帕拉地板滾球，其中13位選手勇闖2024巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得1金、3銅佳績，展現台灣競技實力。

昨出席表揚典禮的「鞍馬王子」李智凱瞄準今年名古屋亞運，將尋求鞍馬3連霸壯舉。他表示，目前對於動作安排已有明確方向，接下來希望提高完成度，找回東京奧運摘下銀牌時的狀態和信心。

