運動推手獎史上首見 王政松、邱鳳玉夫婦同獲殊榮

〔記者粘藐云／台北報導〕第17屆運動推手獎表揚典禮昨登場，中華民國高爾夫協會理事長王政松與裙襬搖搖基金會負責人邱鳳玉再度雙雙獲獎，肯定兩人多年來在高爾夫體制內治理與民間資源整合的卓越貢獻，為台灣高爾夫奠定穩健且具國際能見度的發展基礎。

表彰對高爾夫卓越貢獻

王政松和邱鳳玉皆獲頒贊助類銅質獎，是少數以個人名義獲獎的得獎者，也是夫婦倆首度同時獲獎。王政松長期投入高爾夫運動組織治理與制度建構，於高協理事長任內，持續推動選手培育、國家隊建構、教練與裁判制度完善，以及強化國際交流與移地訓練策略，讓選手、教練、賽事和產業都能共同成長。

王政松認為，除了贊助職業運動，基層賽事和青少年培育相對重要，這也是他在理事長任內希望積極推展的部分，高協自2023年起正式啟動「美國移地訓練（以賽代訓）」計畫，透過長時間海外實戰與頂級賽事磨練，為我國高爾夫選手奠定邁向世界舞台的重要基礎。

體制、賽事與培育並進

邱鳳玉多年來透過裙襬搖搖基金會，長期且有系統地投入大量資源於青少年與女子高爾夫選手的培訓體系。從基礎技術養成、體能訓練，到競賽心理素質與實戰經驗累積，逐步打造穩定且具前瞻的養成環境；她亦成功整合民間資源，引進國際級賽事與品牌能量，大幅提升我女子高爾夫在國際上的能見度與競爭力，現役女子選手約有7成曾直接或間接受惠於裙襬搖搖基金會的支持。

「我們基金會理念是支持18歲以下選手，給他魚不如給他釣竿，在還沒成為職業選手之前好好養成，以後不管放到哪個賽場，都可以有很好的能力。」邱鳳玉認為，台灣選手養成部分還需努力，大家只看到選手亮麗那一面，仍須回過頭來看是否有更多人能接棒。

