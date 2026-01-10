愛德華茲超越Kobe 萬分第3年輕

灰狼愛德華茲（右）只花412場就達成生涯萬分里程碑。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕灰狼一哥愛德華茲昨攻下25分，達成生涯1萬分里程碑，加上團隊共4人得分達20分的火力，終場以131：122力退騎士，收下4連勝。

愛德華茲是史上第7位在25歲前完成1萬分的球員，此外，他更以24歲156天的年紀，超越布萊恩的24歲194天，成為史上第3年輕的「萬分先生」，僅次杜蘭特的24歲33天以及詹姆斯的23歲59天。

「老實說這真的很酷，但我知道我還有很多不足，所以這真的沒什麼大不了。」談到超越自己偶像布萊恩的紀錄，愛德華茲倒是有點彆扭，他說：「排在Kobe前面有點不太對勁，我寧願再晚個100天，排在他後面就好。」

愛德華茲是2020年選秀狀元，如今只花412場就達成萬分里程碑，為史上第28快、現役第7快，同時也是灰狼隊史第3位達標的球員，對此，灰狼教練芬奇說：「得分對他來說幾乎是與生俱來的能力，他在還是新人時我就看到他應有的水準。」

除了愛德華茲，藍道拿28分、11籃板、8助攻，麥克丹尼爾斯有26分，迪文森佐也有22分進帳，戈貝爾拿11分、13籃板，灰狼也以25勝13敗的成績超越湖人，回升至西部第4。

