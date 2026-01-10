自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

愛德華茲超越Kobe 萬分第3年輕

2026/01/10 05:30

灰狼愛德華茲（右）只花412場就達成生涯萬分里程碑。（路透）灰狼愛德華茲（右）只花412場就達成生涯萬分里程碑。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕灰狼一哥愛德華茲昨攻下25分，達成生涯1萬分里程碑，加上團隊共4人得分達20分的火力，終場以131：122力退騎士，收下4連勝。

愛德華茲是史上第7位在25歲前完成1萬分的球員，此外，他更以24歲156天的年紀，超越布萊恩的24歲194天，成為史上第3年輕的「萬分先生」，僅次杜蘭特的24歲33天以及詹姆斯的23歲59天。

「老實說這真的很酷，但我知道我還有很多不足，所以這真的沒什麼大不了。」談到超越自己偶像布萊恩的紀錄，愛德華茲倒是有點彆扭，他說：「排在Kobe前面有點不太對勁，我寧願再晚個100天，排在他後面就好。」

愛德華茲是2020年選秀狀元，如今只花412場就達成萬分里程碑，為史上第28快、現役第7快，同時也是灰狼隊史第3位達標的球員，對此，灰狼教練芬奇說：「得分對他來說幾乎是與生俱來的能力，他在還是新人時我就看到他應有的水準。」

除了愛德華茲，藍道拿28分、11籃板、8助攻，麥克丹尼爾斯有26分，迪文森佐也有22分進帳，戈貝爾拿11分、13籃板，灰狼也以25勝13敗的成績超越湖人，回升至西部第4。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中