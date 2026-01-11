自由電子報
體育 即時新聞

不是隨便說說 雄鷹豪語總冠軍

2026/01/11 05:30

王維中新球季披鷹袍，將視春訓調整狀況，決定角色定位。（記者李惠洲攝）王維中新球季披鷹袍，將視春訓調整狀況，決定角色定位。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋、倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在造價3億的訓練基地「皇鷹學院」舉行開訓典禮，成為今年中職第一支展開春訓的球隊，具大聯盟資歷的王維中穿62號鷹袍亮相，台鋼總教練洪一中喊話，「2026年目標是打進季後賽，勇奪總冠軍！」

王維中（前排左二）回到棒球生涯起點高雄，跟台鋼一起「做伙拚」。（記者李惠洲攝）王維中（前排左二）回到棒球生涯起點高雄，跟台鋼一起「做伙拚」。（記者李惠洲攝）

新基地春訓搶頭香

王柏融（左）將台鋼隊長值星帶交接給吳念庭。（記者李惠洲攝）王柏融（左）將台鋼隊長值星帶交接給吳念庭。（記者李惠洲攝）

戰力完整板凳深

去年季後台鋼補強FA強投黃子鵬和前味全龍左投王維中，加上位在台鋼科大的訓練基地落成啟用，成為劍指隊史首冠最佳後盾，中職會長蔡其昌昨出席「皇鷹學院」啟用儀式大讚，「雖然台鋼雄鷹還沒拿到冠軍，但訓練基地已經先拿冠軍。」

開訓喊話奪冠，洪總強調，這不是隨便說說，而是有依據的，球隊1到9棒都有不錯人選，陳文杰傷癒歸隊，曾昱磬移防二壘，又補進捕手劉時豪，投手戰力和板凳深度強化，確實比以往更具競爭力。

兄弟再次同隊

王維中：奪冠吉兆

2023年味全征戰一軍賽第3年勇奪總冠軍，今年台鋼同樣上一軍第3年，目標也是奪冠。去年季後王維中未在味全60人保留名單，今年決定回到三級棒球的起點高雄，跟台鋼一同「做伙拚」，再次跟哥哥王躍霖同隊，他說：「在味全第3年同隊，在台鋼第3年也同隊，希望都有一樣的結果。」

王維中透露，第一次與洪總對話是在Lamigo桃猿時期，當時他旅外休賽季返台到桃園球場探班，正值台灣大賽，比賽幾乎確定桃猿要贏球，他剛好坐在休息室旁邊的媒體席，洪總就問他：「等一下要不要一起衝出去？」

台鋼網羅黃子鵬、王維中，加上江承諺和洋投後勁、艾速特，新球季共組嶄新先發輪值，洪總強調，王維中能否先發要看春訓調整狀況，陳柏清會擺在牛棚，先發輪值還是缺人手，希望年輕的邱立璿、林建宏能頂上來。

