體育 即時新聞

「還有一個布坎南！」 驚動聯盟查台鋼

2026/01/11 05:30

布坎南（資料照）布坎南（資料照）

〔記者羅志朋、倪婉君、徐正揚／連線報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中昨在開訓典禮提到季後戰力補強，在直播中脫口而出「還有一個布坎南」，引發軒然大波，仍有優先議約權的富邦悍將發表聲明，表達震驚與不解。

台鋼總教練洪一中昨在開訓直播提到球隊洋投戰力布局有布坎南，引起軒然大波。（記者李惠洲攝、資料照）台鋼總教練洪一中昨在開訓直播提到球隊洋投戰力布局有布坎南，引起軒然大波。（記者李惠洲攝、資料照）

台鋼強調

僅是洋將候補人選

台鋼領隊劉東洋雖立即解釋「確實是候補名單的人選之一」，洪總也坦承是他嘴太快，向劉東洋與富邦球團致歉，聯盟仍將調查台鋼是否違反規章，中職會長蔡其昌也強調，若有違規一定會處罰。

富邦震驚已違反228條款

根據俗稱「228條款」的外籍球員轉隊規定，富邦雖然在去年12月31日宣布簽下新洋投愛力戈時，就傳出無意與去年「831大限」後獲得留用的布坎南續約，在2月底前仍擁有優先議約權。富邦在聲明中強調，從未收到布坎南經紀人或其他球團之正式接觸，也未出具過離隊同意書。

洪總為失言致歉

洪總為嘴快道歉時指出，去年季後曾向劉東洋提到，若布坎南未獲富邦續約，球團可以試著接觸，他不清楚「228條款」，因為球團一向重視他的意見，以為球團真的去談。劉東洋表示，台鋼還有1個外援名額，布坎南是候補名單高順位人選之一，前提是尊重「228條款」與富邦，此事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦致上誠摯歉意，台鋼會依照聯盟規定進行新洋將洽談。

根據規定，布坎南與其他球團在優先議約權期限截止前，禁止透過任何方式交涉球員契約，若經聯盟查證屬實，由會長對台鋼處以罰款。蔡其昌在出席台鋼訓練基地啟用儀式後表示，他很願意「228條款」再被討論，現行規章就是2月底前不得接觸，聯盟會啟動調查，若屬實依規章要罰款。但規章並未明定罰款額度，屬於會長裁量權，由聯盟與會長討論後決定。

本報去年12月28日再次推出專題報導，凸顯「228條款」不合時宜並呼籲聯盟修改或廢止，蔡其昌強調，若各球團覺得要調整，領隊會議隨時可提出。據了解，在去年中信兄弟宣布簽下勝騎士、羅戈前的領隊會議，曾提及「228條款」但僅止於討論，今年表定開季前再開領隊會議，時間點在經典賽結束後，屆時就看各隊是否願意修改。

