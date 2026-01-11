從補強60號看台鋼 談薪效率驚人

劉時豪（右）接受台鋼二軍捕手教練凃壯勳指導。（記者李惠洲攝）

全隊薪資開訓前拍板

台鋼球員昨開箱啟用「皇鷹學院」訓練基地。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹去年季後以超高效率網羅遭他隊戰力外的劉時豪、賴智垣，昨也率先開訓，領隊劉東洋更證實全隊薪資已談妥，展現與眾不同的效率；劉時豪的年度目標就跟台鋼雄鷹口號「做伙拚」一樣，不但獲得球團端出具誠意的1+1年合約，他也珍惜在這支新球隊的一切。

中職談薪牛步化已成常態，但台鋼今年在開訓前就完成全隊談約，為避免開訓失焦，劉東洋昨表示會擇期再公布團隊薪資。除了有複數年合約在身的王柏融、吳念庭、陳柏清、江承諺等人，今年再添林詩翔、施子謙和王博玄獲得2年複數年合約。

台鋼去年季後補強讓人眼睛一亮，11月28日各隊才公布60人契約保留名單，2天後就宣布網羅劉時豪和賴智垣。34歲的劉時豪表示，從2014年菜鳥年到現在，珍惜自己在生涯尾聲還能擁有舞台，就是知足、惜福，做好捕手的本分，也不改幽默地說：「珍惜跟洪總在一起的日子。」

「這裡的球場這麼好，又有那麼多以前一起打球的朋友。」劉時豪來到台鋼不但和洪總重逢，還和黃子鵬、王柏融、藍寅倫等昔日桃猿隊友再聚首，也和味全龍時期隊友王維中再度搭檔，據悉他今年月薪20萬，且若達成設定條件，就可再續約1年。

