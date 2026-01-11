自由電子報
體育 即時新聞

徐若熙告別龍 感念674天復健之路

2026/01/11 05:30

徐若熙加盟日職軟銀，味全昨為他舉辦球迷歡送會。 （記者林正堃攝）徐若熙加盟日職軟銀，味全昨為他舉辦球迷歡送會。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨為徐若熙舉辦球迷歡送會，他以效力龍6年期間因傷復健休息674天的例子有感而發的說：「只要你有夢想，就要實現。只要心還沒有死，身體就會跟隨。」

徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的合約加盟軟銀，在前往福岡參加日本記者會前，先在天母球場和龍迷說再見，由於球場內部整修中，選在戶外廣場搭舞台舉辦，所幸晴空萬里，前隊友劉基鴻都直呼：「連老天爺都給他溫暖的天氣祝福他。」

徐若熙在平鎮高一動右手肘骨刺清除手術，進味全龍先後動右肘骨刺清除、韌帶置換手術，龍隊復出推手魏應充為他計算合計在龍隊休息674天，復健之路連他都看得很不捨。徐若熙也說，6年期間因傷有一半時間過得很痛苦，「但我知道目標是什麼，在味全的每分每秒都過得很有意義。」

龍隊安排小球迷到台上唸手寫卡片祝福徐若熙，有人提到因為他才開始打棒球，還有人無厘頭祝福他到軟銀猛飆200公里火球，逗笑他，他直言，這6年無論成績好壞，很謝謝龍迷一路支持。

軟銀高規格禮遇徐若熙，早早解決在福岡的住宿問題，等待他帶著老婆和小孩入住，目前他仍照著自己的訓練計畫準備，近日會和球隊討論訓練進度。他表示，不管未來挑戰多麼艱難，一定會把眼前的事做到最好，「當教練喊到我的名字時，我是隨時可以替球隊做出貢獻，讓自己站穩這個舞台。」

