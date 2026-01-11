夢想家英雄輪值 馬吉搭檔2連勝

戰神丁聖儒（上）下半場熄火，只進帳2分。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕作客的福爾摩沙夢想家，昨在和平籃球館火力全開，6人得分超過雙位數，終場以110：91輕取台北戰神，收下對戰3連勝，戰績9勝8敗躍居聯盟第3，且與第2的新竹攻城獅已沒有勝差。

夢想家馬建豪展現強大求勝慾，攻進全隊最高20分。 （記者陳逸寬攝）

下半場防守變陣成功

夢想家本土戰力傲視聯盟，林俊吉貢獻本季新高19分。 （記者陳逸寬攝）

與第2名已無勝差

夢想家上季再度止步季後賽首輪，休賽季宣布由簡浩接任主帥，他上任後受到震撼教育，以3連敗展開執教首季，賽季也因傷兵狀況走得相當波折，但在迎來完全體之後，昨晚本季勝率首度突破5成，簡浩指出，仍秉持一場一場來的心態，也感謝經驗豐富的教練團提供不少幫助。

本土戰力雄厚

馬建豪奪最高20分

夢想家在全員健康下擁有聯盟頂尖的本土戰力，每戰都有不同的球員挺身而出，前一場擊敗特攻靠忻沃克與張宗憲，昨輪到林俊吉與馬建豪跳出來，馬建豪貢獻全隊最高20分，林俊吉挹注本季新高19分。

馬建豪將勝利歸功於全隊的分工合作，他也提到，前役對特攻三分球9投0中，回去後也反省自己打得太急躁，「今天特別想贏球，希望可以煥然一新。」

聯盟本季進入戰國時代，排名持續大亂鬥，特攻與戰神同日苦吞3連敗，季前被視為冠軍熱門的特攻掉到第4，戰神則被國王超車落入第6，昨晚外援威力斯首節就因右眼滲血退場只剩雙洋將，團隊火力欠佳，整體命中率僅32.6%。

史東貢獻27分、9籃板，丁聖儒拿下本土最佳16分，但有14分在前兩節。主帥許皓程指出，雖只剩2名洋將，但不是輸球的理由，關鍵在於夢想家下半場改變防守策略，讓團隊進攻受挫，有太多不合理的出手，是必須修正的地方。

