體育 即時新聞

海神信念作戰 比2連勝更重要的事

2026/01/11 05:30

海神暌違兩個多月再嘗連勝，克力斯繳出29分雙十表現。（TPBL提供）海神暌違兩個多月再嘗連勝，克力斯繳出29分雙十表現。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神昨靠克力斯攻下本季新高29分，于煥亞替補挹注18分，以114：111險勝中信特攻，再度嘗到連勝滋味。

海神前役在雙洋將出擊下力退戰神終止4連敗，昨晚面對本季首度交手的特攻，上半場落後2分，第3節轟出32：19一波流奠定優勢，末節特攻雖曾追到1分差，于煥亞在關鍵時刻靠三分球及穩定的罰球助隊捍衛主場，自10月25日後再度收下2連勝。克力斯面對前東家拿下29分、10籃板，于煥亞18分有9分來自第4節，胡瓏貿與布里茲克各有16分進帳。

海神代理主帥朱永弘表示，團隊近期進攻節奏逐漸找到平衡，不過17次失誤仍需改進，他強調，比拿下2連勝更重要的是團隊持續維持信念，「這場很關鍵，很高興大家今天撐過這關。」

特攻苦吞3連敗，馬可32分、20分籃板白忙一場，林韋翰貢獻17分、曾文鼎10分，曾文鼎表示，團隊在身高有優勢下還被海神抓了15記進攻籃板，有些不應該，「籃板球是所有人的責任，可能是卡位或專注度出現問題。」

主帥莫米爾也認為，防守與罰球是亟需修正的問題，特攻昨23罰僅11中，本季至今18場團隊罰球命中率66.9%，在聯盟敬陪末座。

