盧峻翔手感急凍 猿驚險7連勝

領航猿末節驚險擺脫獵鷹，李家慷攻下本土最高13分。 （記者陳志曲攝）

阿提諾、李家慷撐大局

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG龍頭桃園領航猿昨靠著阿提諾繳出全場最高24分、13籃板，李家慷攻下本土最高13分，終場以99：91擊退台鋼獵鷹，豪取開季7連勝，追平新北國王在2023-24賽季締造的聯盟最長開季連勝紀錄。

領航猿本季平均淨勝對手17分，但獵鷹昨數度超前，末節還一度領先，最終領航猿靠著白曜誠的兩記關鍵三分球才驚險奪勝。

請繼續往下閱讀...

領航猿5人得分上雙，伯朗貢獻15分、10籃板，葛拉漢12分，一哥盧峻翔手感不佳，全場10投僅2中，進帳5分、4助攻。

總教練卡米諾斯坦言，獵鷹這戰帶給球隊不少麻煩，似乎找回上季的能量和強度，但接下來又是新的一天，要把專注度放在隔天對富邦勇士。獵鷹方面，翟蒙繳出全隊最高24分、11籃板，陳范柏彥12分本土最佳。

借板橋當主場

喚起球員JHBL記憶

領航猿因桃園巨蛋整修，1月主場賽事移至板橋體育館進行，這也是PLG成立後首度在這座場館比賽，板橋體育館歷史悠久，不少球員學生時代都在這裡打過球。昨攻下11分的陳將双和隊友陳力生及獵鷹的林宇謙，國三時曾攜手在此幫助金華國中拿下JHBL冠軍，陳將双說：「回到這裡跟力生、宇謙一起，回憶都湧現出來，大家都是同學，現在是隊友也是對手，心情滿複雜，力生練球時候也說，我們在這裡有很多回憶。」

領航猿還不確定何時能回到桃園巨蛋，副領隊暨發言人陳信安表示，4月份也許有機會回去，但還無法確定完工時間，「一切還是謹慎以對，要等收到正式公文後，我們才會對外宣布回歸桃園巨蛋的時間。」他不諱言，場地確實是目前國內各項運動遇到的困境，他也向運動部喊話，需要重視場館問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法