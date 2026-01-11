自由電子報
火箭末節不爭氣 杜蘭特紀錄夜失色

2026/01/11 05:30

杜蘭特（右）生涯累積3萬1435分，躍居史上第7強。（路透）杜蘭特（右）生涯累積3萬1435分，躍居史上第7強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕37歲的「死神」杜蘭特昨攻下30分，生涯累積3萬1435分，在NBA史上得分榜躍居第7名，只是在偉大的紀錄夜，火箭卻以105：111遭拓荒者逆轉，吞下2連敗，也讓他理智線斷裂在替補席上怒摔水瓶。

杜蘭特此役20投11中，包括4顆三分球，繳出30分外帶12籃板、4助攻，他第三節5分23秒飆入三分球，生涯總得分超越名人堂傳奇中鋒張伯倫，登上歷史得分榜第7，在現役球員中僅次於榜首詹姆斯。另外，杜蘭特只落後第6的諾威斯基125分，本季甚至也有機會追過喬丹，進入前5。

杜蘭特原本有機會帶隊贏球、創紀錄雙喜臨門，沒想到杜蘭特第4節待在板凳上，原本領先13分的火箭，進攻頓失重心，被拓荒者步步進逼，最終輸球收場。總教練烏杜卡坦言，杜蘭特才下場休息約2分鐘，球隊的雙位數領先就直接花光，「我們至今仍依賴一位37歲老將，真的是很嚴重的問題。」

同樣37歲的柯瑞昨繳出27分、10助攻，率勇士以137：103痛宰國王。勇士團隊送出本季新高39次助攻，並投進19記三分球，包括柯瑞在內7人得分雙位數，打得國王潰不成軍，在主場8連戰率先拿下2勝，戰績21勝18敗暫居西部第8。

