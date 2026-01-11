自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

謝淑薇開季首冠入袋 下一站澳網

2026/01/11 05:30

謝淑薇（右）與老搭檔奧絲塔朋科聯手，笑納布里斯本網賽女雙冠軍。（法新社）謝淑薇（右）與老搭檔奧絲塔朋科聯手，笑納布里斯本網賽女雙冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科，昨晚在布里斯本網賽女雙決賽，以6：2、6：1輕取第3種子西班牙組合布克莎／澳洲佩瑞茲，勇奪本季首冠。

布里斯本女雙傳捷報

40歲的謝淑薇去年和奧絲塔朋科攜手在澳網拿亞軍，兩人今年再度合作，並選在布里斯本暖身備戰。

謝淑薇／奧絲塔朋科完全壓制布克莎／佩瑞茲，一發贏球率高達74.1％，並讓對手二發贏球率只有16.7％，不僅首盤很快拿下，第2盤開賽後更連拿4局，僅讓對方在第5局保發，隨後又連下2局，僅花61分鐘就快意奪冠。這也是謝淑薇繼2020年和捷克女將史崔可娃聯手奪冠後，第二度在這項賽事封后。

葛藍喬安娜WTA首奪冠

台灣一姐葛藍喬安娜昨在WTA125等級坎培拉女網賽單打決賽，也以6：4、6：2橫掃烏茲別克第3種子庫德梅托娃，收下生涯首座WTA等級冠軍。

葛藍喬安娜是繼張凱貞、詹詠然、謝淑薇後，台灣第4位打進WTA125等級女單決賽的台將，不過3位前輩都僅獲得亞軍，葛藍喬安娜成為首位奪下125等級金盃的女單選手，為台灣網壇寫下歷史新頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中