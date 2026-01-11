謝淑薇開季首冠入袋 下一站澳網

謝淑薇（右）與老搭檔奧絲塔朋科聯手，笑納布里斯本網賽女雙冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科，昨晚在布里斯本網賽女雙決賽，以6：2、6：1輕取第3種子西班牙組合布克莎／澳洲佩瑞茲，勇奪本季首冠。

布里斯本女雙傳捷報

40歲的謝淑薇去年和奧絲塔朋科攜手在澳網拿亞軍，兩人今年再度合作，並選在布里斯本暖身備戰。

謝淑薇／奧絲塔朋科完全壓制布克莎／佩瑞茲，一發贏球率高達74.1％，並讓對手二發贏球率只有16.7％，不僅首盤很快拿下，第2盤開賽後更連拿4局，僅讓對方在第5局保發，隨後又連下2局，僅花61分鐘就快意奪冠。這也是謝淑薇繼2020年和捷克女將史崔可娃聯手奪冠後，第二度在這項賽事封后。

葛藍喬安娜WTA首奪冠

台灣一姐葛藍喬安娜昨在WTA125等級坎培拉女網賽單打決賽，也以6：4、6：2橫掃烏茲別克第3種子庫德梅托娃，收下生涯首座WTA等級冠軍。

葛藍喬安娜是繼張凱貞、詹詠然、謝淑薇後，台灣第4位打進WTA125等級女單決賽的台將，不過3位前輩都僅獲得亞軍，葛藍喬安娜成為首位奪下125等級金盃的女單選手，為台灣網壇寫下歷史新頁。

