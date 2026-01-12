TPBL》戰神本土爭氣 扳倒龍頭雲豹

戰神丁聖儒等先發5人得分皆達雙位數，聯手擊倒龍頭雲豹，中止連敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕儘管只剩2名洋將可用，但台北戰神靠著丁聖儒16分、8助攻，雷蒙恩17分，先發5人得分皆達雙位數的火力，終場以114：108扳倒TPBL龍頭桃園雲豹，終結3連敗。

雖僅兩名洋將

先發5人得分雙位數

戰神在決勝階段被雲豹追至102分平手，不過史東最後2分鐘連拿5分，加上基德的拋投擦板命中添加保險分，兩人合力攻下52分、19籃板，加上錢肯尼也有17分進帳，助隊收下本季對戰雲豹首勝，也讓教練許皓程展露笑顏，他說：「在只有雙洋將下，本土有跳出來，這一場能贏下聯盟第一真的為球隊注入信心。」

進14顆三分球

防堵雲豹外線

戰神是本季最仰賴洋將得分的隊伍，威力斯卻因前一場弄傷右眼視網膜缺陣，只登錄史東、基德，但全隊轟進14顆三分球，丁聖儒、黃聰翰各進3顆，雷蒙恩也有2顆。

許皓程認為，這場能贏球不只進攻出色，防守也讓雲豹無法大展外線火力，全場只進6顆三分球，「我們這場也終於重新找回應有的強攻、強守本色。」

雲豹以克羅馬31分表現最佳，迪亞洛26分、15籃板，林信寬攻下本季個人新高23分，但最後功虧一簣，無緣3連勝。林信寬指出，首節慢熱導致大比分落後往往是輸球關鍵，得趕快調整才不會重蹈覆轍。

另一場，新竹攻城獅靠著德魯27分領軍，團隊共6人得分達雙位數的表現，以95：79力退高雄海神，收下4連勝，僅落後雲豹2.5場勝差。

