自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》戰神本土爭氣 扳倒龍頭雲豹

2026/01/12 05:30

戰神丁聖儒等先發5人得分皆達雙位數，聯手擊倒龍頭雲豹，中止連敗。（記者陳逸寬攝）戰神丁聖儒等先發5人得分皆達雙位數，聯手擊倒龍頭雲豹，中止連敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕儘管只剩2名洋將可用，但台北戰神靠著丁聖儒16分、8助攻，雷蒙恩17分，先發5人得分皆達雙位數的火力，終場以114：108扳倒TPBL龍頭桃園雲豹，終結3連敗。

雖僅兩名洋將

先發5人得分雙位數

戰神在決勝階段被雲豹追至102分平手，不過史東最後2分鐘連拿5分，加上基德的拋投擦板命中添加保險分，兩人合力攻下52分、19籃板，加上錢肯尼也有17分進帳，助隊收下本季對戰雲豹首勝，也讓教練許皓程展露笑顏，他說：「在只有雙洋將下，本土有跳出來，這一場能贏下聯盟第一真的為球隊注入信心。」

進14顆三分球

防堵雲豹外線

戰神是本季最仰賴洋將得分的隊伍，威力斯卻因前一場弄傷右眼視網膜缺陣，只登錄史東、基德，但全隊轟進14顆三分球，丁聖儒、黃聰翰各進3顆，雷蒙恩也有2顆。

許皓程認為，這場能贏球不只進攻出色，防守也讓雲豹無法大展外線火力，全場只進6顆三分球，「我們這場也終於重新找回應有的強攻、強守本色。」

雲豹以克羅馬31分表現最佳，迪亞洛26分、15籃板，林信寬攻下本季個人新高23分，但最後功虧一簣，無緣3連勝。林信寬指出，首節慢熱導致大比分落後往往是輸球關鍵，得趕快調整才不會重蹈覆轍。

另一場，新竹攻城獅靠著德魯27分領軍，團隊共6人得分達雙位數的表現，以95：79力退高雄海神，收下4連勝，僅落後雲豹2.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中