下班前19秒跳投 「斑馬」逆轉綠衫軍

〔記者粘藐云／綜合報導〕東、西部戰績第2的塞爾提克和馬刺昨正面交鋒，全場大多時間落後的馬刺，靠著「斑馬」溫班亞瑪終場前19秒的關鍵跳投，以100：95逆轉塞爾提克，拿下2連勝。

上半場打完落後5分的馬刺，末節靠著溫班亞瑪、錢帕尼發揮超車，尤其最後關頭班馬的重要跳投拿下保險分，助隊守下勝利。馬刺4人得分上雙，福克斯繳出21分、9籃板，替補上陣的溫班亞瑪貢獻21分、6籃板、3阻攻，提到最後關頭的重要跳投，他說：「我當時的心態就是要終結比賽。」

替補貢獻21分

溫班亞瑪盼回先發

溫班亞瑪本季多次因傷缺席，球隊為保護他，近期大多都讓他替補出發，但他狀態不差，近3戰場均23分、9.5籃板，他表示，目前距離重回先發越來越近，「球隊的目標就是希望我能趕快回到先發陣容，並維持這樣的狀態到季末。」

塞爾提克方面，D.懷特攻下全場最高29分，布朗挹注27分，但布朗對於兩隊罰球次數差距甚大相當不滿，馬刺全場20次，綠衫軍僅4次，他憤怒地說：「我覺得他們逃過了很多犯規，我真的受夠這種判罰不一致的情況。」

另一戰，黃蜂在客場火力全開，全隊9人得分上雙，最終以150：95狂電爵士，大勝對手55分也締造本季單場最多勝分差紀錄。

