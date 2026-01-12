獲運動推手獎11大獎 富邦榮登企業之冠

富邦金控及子公司於2025運動推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎，為獲獎企業之冠。（富邦集團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部上週舉辦運動推手獎表揚典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎，榮登企業之冠。富邦金控榮獲贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎、推展類金質獎三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均獲頒贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎，實踐「正向力量 成就可能」的品牌精神，展現企業永續與社會責任的堅定承諾。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控已連續17年榮獲運動推手獎，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控去年率先成為首家以自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，並積極培訓同仁成為視障陪跑員或擔任賽事志工。未來將持續經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並作為「富邦 Dream Team」選手的堅強後盾。

請繼續往下閱讀...

富邦金控自2009年起贊助台北馬拉松，另外自2015年起連續11年贊助舉重女將郭婞淳，見證她從世界冠軍邁向傳承典範的歷程，更自1993年起支持富邦公牛隊，建立棒球運動人才庫；台北富邦銀行連11年贊助富邦勇士隊、台灣職業高爾夫協會，支持TPGA巡迴賽，培育高球新秀。

富邦人壽也長期支持多項賽事、選手及球隊，連6屆冠名贊助高雄富邦馬拉松，推展「運動平權」使輪椅及視障跑者共享城市賽道，也在UBA大專籃球聯賽寫下10週年冠名里程碑；並支持聽障女子百米跨欄世界紀錄保持人許樂，挹注大學4年訓練經費及醫療資源，助她在去年東京聽障奧運勇奪100公尺跨欄銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法