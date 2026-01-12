自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

本報獨家》用從沒想過方式圓夢… 林安可：旅日要更做自己

2026/01/12 05:30

林安可簽名並親筆寫下西武今年年度口號「打破」。（記者林正堃攝）林安可簽名並親筆寫下西武今年年度口號「打破」。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／專訪〕在高中恩師陳献榮的家中庭院，林安可甚至坐在舊課椅上接受本報專訪，他成為南英商工出品的第11位旅外球員，也是西武獅隊史的第10位台灣球員，更以從未想過的方式圓夢，「進職棒是以投手身分，結果以打者角色旅外，真的沒想過」。

林安可接受本報專訪，對於自己以投手身分進職棒，結果以打者角色圓夢旅外，表示「真的沒想過」。（記者林正堃攝）林安可接受本報專訪，對於自己以投手身分進職棒，結果以打者角色圓夢旅外，表示「真的沒想過」。（記者林正堃攝）

投手身分進職棒

林安可與高中恩師陳献榮（左）合影，手上拿著他爸爸做的木雕，上面刻有他的西班牙名字「Ito」。 （記者林正堃攝）林安可與高中恩師陳献榮（左）合影，手上拿著他爸爸做的木雕，上面刻有他的西班牙名字「Ito」。 （記者林正堃攝）

意外打者角色旅外

林安可從高中就以投打二刀流受到注目，進入文化大學後在悍創經紀公司協助下，2018年底以投手身分赴日職樂天金鷲測試未通過，昨回憶當時心情，「測試結果不如意，當然會失望，但經紀人持續幫我尋求像是冬季聯盟，其他可以再次挑戰的機會。」在評估過後，林安可決定投身2019年中職季中選秀，但旅外想法未曾斷過，結果從2019年7月23日以投手加盟統一獅，到今年1月9日以打者加盟西武獅，相隔2362天，他用不同身分披上另一件獅袍，回想這段歷程，都忍不住說：「就滿特別的」。

信念始終如一

沒有最好只有更好

儘管跟想像的方式不同，林安可的信念始終如一，「運動員沒有最好，只有更好，不管到了哪個層級或階段，都是要往更好的方向去。」在2020年成為中職第27位新人王後，林安可當時被問及旅外夢，他就是抱著「準備好自己」的心態，等待被看見的那一天，他也認為在統一的這7年，在心態和觀念上都有成長。

林安可繼2018年季後第1位透過中職旅外制度赴日的王柏融，再度成為「台灣輸出」的打者，但他不會把代表台灣的壓力背在身上，認為就是換一個地方打球，圓當初的夢，去試試看自己實力到哪裡，「我沒有多想，就是做好該做的事，去享受我的棒球生涯。」但他當然知道職棒的現實，「身為洋將，容錯率一定更低，我必須要趕快適應。」

期許拿出長打能力 健康站穩一軍

親筆寫下西武今年年度口號「打破」，林安可期許健康站穩一軍，將他在中職累計112轟和前年底12強賽砲轟日本隊國手的長打能力拿出來，但他不會試圖改變個性，「有聽說吉力吉撈要我『狠一點』，但我個性就是這樣，要改變也很難，比較好做到的就是更做自己、對自己更有信心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中