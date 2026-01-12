本報獨家》用從沒想過方式圓夢… 林安可：旅日要更做自己

林安可簽名並親筆寫下西武今年年度口號「打破」。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／專訪〕在高中恩師陳献榮的家中庭院，林安可甚至坐在舊課椅上接受本報專訪，他成為南英商工出品的第11位旅外球員，也是西武獅隊史的第10位台灣球員，更以從未想過的方式圓夢，「進職棒是以投手身分，結果以打者角色旅外，真的沒想過」。

林安可接受本報專訪，對於自己以投手身分進職棒，結果以打者角色圓夢旅外，表示「真的沒想過」。（記者林正堃攝）

投手身分進職棒

林安可與高中恩師陳献榮（左）合影，手上拿著他爸爸做的木雕，上面刻有他的西班牙名字「Ito」。 （記者林正堃攝）

意外打者角色旅外

林安可從高中就以投打二刀流受到注目，進入文化大學後在悍創經紀公司協助下，2018年底以投手身分赴日職樂天金鷲測試未通過，昨回憶當時心情，「測試結果不如意，當然會失望，但經紀人持續幫我尋求像是冬季聯盟，其他可以再次挑戰的機會。」在評估過後，林安可決定投身2019年中職季中選秀，但旅外想法未曾斷過，結果從2019年7月23日以投手加盟統一獅，到今年1月9日以打者加盟西武獅，相隔2362天，他用不同身分披上另一件獅袍，回想這段歷程，都忍不住說：「就滿特別的」。

信念始終如一

沒有最好只有更好

儘管跟想像的方式不同，林安可的信念始終如一，「運動員沒有最好，只有更好，不管到了哪個層級或階段，都是要往更好的方向去。」在2020年成為中職第27位新人王後，林安可當時被問及旅外夢，他就是抱著「準備好自己」的心態，等待被看見的那一天，他也認為在統一的這7年，在心態和觀念上都有成長。

林安可繼2018年季後第1位透過中職旅外制度赴日的王柏融，再度成為「台灣輸出」的打者，但他不會把代表台灣的壓力背在身上，認為就是換一個地方打球，圓當初的夢，去試試看自己實力到哪裡，「我沒有多想，就是做好該做的事，去享受我的棒球生涯。」但他當然知道職棒的現實，「身為洋將，容錯率一定更低，我必須要趕快適應。」

期許拿出長打能力 健康站穩一軍

親筆寫下西武今年年度口號「打破」，林安可期許健康站穩一軍，將他在中職累計112轟和前年底12強賽砲轟日本隊國手的長打能力拿出來，但他不會試圖改變個性，「有聽說吉力吉撈要我『狠一點』，但我個性就是這樣，要改變也很難，比較好做到的就是更做自己、對自己更有信心」。

