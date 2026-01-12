自由電子報
體育 即時新聞

林安可感念獅隊 「把77號留給我」

2026/01/12 05:30

林安可（中）昨和陳傑憲（右）、蘇智傑（左）的「外野三鬼」合體，讓台南球場嗨翻天。（記者林正堃攝）林安可（中）昨和陳傑憲（右）、蘇智傑（左）的「外野三鬼」合體，讓台南球場嗨翻天。（記者林正堃攝）

慶幸生涯百轟

統一獅昨為林安可舉行盛大球迷感謝會，也將他的背號77號保留下來。 （記者林正堃攝）統一獅昨為林安可舉行盛大球迷感謝會，也將他的背號77號保留下來。 （記者林正堃攝）

在台南球場達成

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨不但為林安可舉行盛大球迷感謝會，也將他的背號77號保留下來，讓他日後若返台仍能續用這個幸運背號。林安可珍惜在台南球場留下的回憶，也慶幸自己的生涯百轟是在這裡達成，對於背號獲球團保留，更是感念地說，「謝謝球隊把77號留給我，雖然希望不要用到，但如果之後真的有回來，還能穿著這個號碼為統一效力。」

球迷會告別

3千張門票都賣完

昨球迷會的3千張門票都賣完，一早就有球迷在場外等候，都讓林安可相當感動，他和陳傑憲、蘇智傑的「外野三鬼」合體，更是讓台南球場嗨翻天。統一球團特別準備手繪月曆當禮物，邀請13位跟林安可有特殊情誼的選手或教練在每個月上作畫或提字，像蘇智傑就畫了「Q版外野三鬼」，讓陳傑憲抗議：「怎麼把我畫這麼矮！」

林安可最近都在台南球場練習，他表示會想到很多以前的事情，不管是好笑或是失敗的，「好險我有參與到這個球場，甚至我的百轟也在這裡，滿有意義的一轟。」統一本季就要以亞太成棒主球場當主場，他也向獅子軍喊話：「更好的球場，要打出更好的成績。」

領隊蘇泰安也希望林安可在西武能打得長長久久，但就像嫁女兒的心情一樣，仍希望像「保留房間」一樣，替他留下77號。林安可在西武背號是73號，原本也想沿用77號，但這個背號已有教練在穿。

