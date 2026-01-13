林昀儒嚴選底板 終結798天冠軍荒

林昀儒奪冠後拿著大會提供的手機自拍。（取自WTT官網）

排名重返世界前10

林昀儒世界排名回升至第9。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨天在今年開季第一站WTT杜哈冠軍賽男單決賽，以直落四橫掃南韓名將張禹珍，繼2023年法蘭克福冠軍賽後，睽違798天再度奪下冠軍賽金盃，本週世界排名也從13回升至第9，創下近半年新高。

林昀儒展現絕佳抗壓性，暌違2年多再度拿下冠軍賽金盃。 （取自WTT官網）

二度封王的林昀儒在冠軍賽奪冠次數排行榜也追平樊振東、林詩棟和張本智和，並列第二，僅次於4度摘冠的世界球王王楚欽。

意外直落四橫掃對手

過去半年深受傷病困擾的林昀儒，這一站換了新底板和膠皮後，重新找回手感，首輪擊敗克羅埃西亞好手普卡爾後，又連續擊退德國老將奧恰洛夫、18歲日本新星松島輝空，4強戰又克服局數2：3落後，4：3逆轉世界排名第4的日本一哥張本智和，決賽面對難纏的張禹珍，小林連續4局都在落後下扭轉局勢，展現絕佳的抗壓性。

終於結束長達2年多的冠軍荒，林昀儒開心的表示，完全沒想到，他表示，「從第一場開始就是盡全力去拚，盡全力去享受比賽，很開心可以打到最後。」對於能以直落四擊敗張禹珍，他也很意外，「畢竟每一次對上他都不好打，可能今天我在關鍵分的處理比較果斷，最後也都有拿下比分。」

至於逆轉張本智和那一戰，林昀儒說，「在局數2：0領先下，愈打愈難受，後來讓自己的頭腦清晰一點，把想做的做出來，也收到效果。」

測試近40支球拍

找到最適合底板

林昀儒去年下半年陷入低潮，除了受傷勢影響，球拍也有些狀況，造成擊球時球一直掉，後來陸續測試了近40支球拍，才找到最適合的底板，曾經擔任林昀儒教練的球評周東昱，對小林這一站的出色表現毫不意外，他說，「我覺得昀儒這次並沒有打得特別好，只是他的正常演出，在走出手傷陰影、適應新球拍後，會愈來愈好。」

