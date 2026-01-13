領航猿一強獨大 進逼聯盟大紀錄

猿隊王牌盧峻翔（左）今晚挑戰生涯2000分里程碑。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿這季氣勢如虹，拉出開季8連勝持續堆高隊史和聯盟紀錄，今晚要在板橋體育館迎戰墊底的洋基工程，挑戰開季9連勝；距離另一紀錄、聯盟史上最長10連勝僅1步之遙。另外，陣中「夜王」盧峻翔可望在今晚完成生涯2000分里程碑。

今挑戰開季9連勝

即將叩關最強10連勝

領航猿這季戰績獨走，前天他們擊敗富邦勇士後締造聯盟開季最長8連勝紀錄，在東亞超級聯賽戰績也開出紅盤，6強門票幾乎快到手。球隊這季持續進步，副領隊暨發言人陳信安認為，這是團隊合作的成果，「我們球隊從董事長到團隊基層每個人都注重小細節，把每件事情做好，球員也非常努力，更有職業球員的自覺，無論飲食、休息、訓練都不輕忽，教練團也很重視球員健康，避免嚴重傷病。」

阿提諾、陳將双

新戰力完成磨合

新援阿提諾、陳將双的加入讓領航猿如虎添翼，阿提諾分擔伯朗的禁區重擔，他這季平均17分、12.1籃板，先前曾連3戰得分破20分且是雙十演出，陳信安認為，他和陳將双本來就是很好的球員，「他們之前可能是稍微分心，教練團也很用心把他們的專注力拉回這個長方形球場內，我很感謝他們加入後，一直很努力。」

領航猿目前對各隊平均淨勝分為16.1分，本季他們僅和洋基交手過一次，當時以36分差大勝，但領航猿這兩週賽程偏多，10天內5場比賽要打，倒是洋基在1月4日打完勇士後，休兵一週，體力相對充沛。今晚另一看點是盧峻翔有望挑戰生涯2000分里程碑，他目前累積得分為1985分，而他這季平均17.3分，若能正常發揮，要達標並不困難。上季完成MVP二連霸的他，這季進攻手段更為多元，投籃命中率從上季35.9%提升到42.6%，已連兩個月奪單月MVP，有機會再創生涯高峰。

