猿憑什麼強? 許晉哲：沒人是弱點

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿開季迄今未嘗敗績，誰能成為首支打敗衛冕軍的球隊？富邦勇士領隊許晉哲認為，阿提諾在禁區的宰制力，加上有多名可用之兵，是其他隊伍至今難以擊敗領航猿的原因。

勇士上季總冠軍賽與領航猿鏖戰7場屈居亞軍，但本季4度交手都討不到便宜，目前陣中外援陣容為古德溫、辛特力和哥倫特，許晉哲對於是否會尋覓大洋將時坦言還在觀察中，「現在最重要的是找出擊敗領航猿的方式，阿提諾的存在對我們來說殺傷力太大，搶籃板後製造很多二波得分。」

兵多將廣 阿提諾最關鍵

除了阿提諾外，許晉哲認為，領航猿有不少本土可用之兵，也讓各隊難以應付，他以上週六獵鷹以8分差敗北那場為例，白曜誠在末節的2顆三分彈是關鍵，「領航猿是支團隊發揮很平均的球隊，常常有5到6人得分超過雙位數，因此不能放投任何一個人，強的球隊就是如此，沒有一個人是弱點，例如小白下場了，換上陳將双，但他也打得愈來愈好。」

勇士11日在板橋體育館迎戰領航猿，上半場同樣握有5分領先，不過易籃後領航猿光是李家慷、盧峻翔及關達祐3人就包辦32分，相當於勇士下半場總得分，本土球員表現再度成為領航猿贏球關鍵。

