柯瑞父子檔38920分 看見詹姆斯車尾燈

〔記者吳孟儒／綜合報導〕柯瑞昨攻下31分，與老爸D.柯瑞的生涯總得分超越Kobe父子檔，J.巴特勒也斬獲30分，但勇士昨仍以111：124敗給老鷹，無緣3連勝。

柯瑞生涯總得分來到2萬6250分，加上老爸的1萬2670分，合計達3萬8920分，超越Kobe與父親J.布萊恩的3萬8895分，登上父子檔得分榜史上第2。湖人球星詹姆斯獨拿4萬2601分，加上兒子布朗尼的91分，兩人以總分4萬2692分高居第一。

不僅如此，柯瑞在30歲之後單場至少30分場次推進至176場，超越「籃球大帝」喬丹，排名後衛史上第一，且生涯96場至少35分、45場至少40分、23場至少45分以及10場至少50分的表現，都是年滿30歲後衛的史上第一人。

儘管締造不少紀錄，但柯瑞引以為傲的三分球昨11投僅3中，全隊42投僅10中，種下敗因。柯瑞認為，「當對手緊貼我們的射手時，我們應該要往內線突破，只是這些都是事後諸葛，NBA就是這樣，你可能打了40分鐘好球，卻在短短的2到4分鐘內崩盤，我們應該要更積極才對。」

老鷹在送走主力楊恩後，儼然未受影響，亞歷山大沃克拿24分，J.強森貢獻23分，L.雷納德替補得22分，聯手助隊拿下3連勝。

