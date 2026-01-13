自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞父子檔38920分 看見詹姆斯車尾燈

2026/01/13 05:30

柯瑞（美聯社）柯瑞（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕柯瑞昨攻下31分，與老爸D.柯瑞的生涯總得分超越Kobe父子檔，J.巴特勒也斬獲30分，但勇士昨仍以111：124敗給老鷹，無緣3連勝。

柯瑞生涯總得分來到2萬6250分，加上老爸的1萬2670分，合計達3萬8920分，超越Kobe與父親J.布萊恩的3萬8895分，登上父子檔得分榜史上第2。湖人球星詹姆斯獨拿4萬2601分，加上兒子布朗尼的91分，兩人以總分4萬2692分高居第一。

不僅如此，柯瑞在30歲之後單場至少30分場次推進至176場，超越「籃球大帝」喬丹，排名後衛史上第一，且生涯96場至少35分、45場至少40分、23場至少45分以及10場至少50分的表現，都是年滿30歲後衛的史上第一人。

儘管締造不少紀錄，但柯瑞引以為傲的三分球昨11投僅3中，全隊42投僅10中，種下敗因。柯瑞認為，「當對手緊貼我們的射手時，我們應該要往內線突破，只是這些都是事後諸葛，NBA就是這樣，你可能打了40分鐘好球，卻在短短的2到4分鐘內崩盤，我們應該要更積極才對。」

老鷹在送走主力楊恩後，儼然未受影響，亞歷山大沃克拿24分，J.強森貢獻23分，L.雷納德替補得22分，聯手助隊拿下3連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中