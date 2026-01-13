報告部長系列二》李洋部長當心 韓院長麻將金句隨時奉陪

英國兩屆划船奧運金牌海倫（左）是UK Sport經典教材。（資料照）

2025年9月9日運動部掛牌成立，在台灣具有劃時代意義，歷史性的首任部長由奧運雙金李洋接任，舉國翹首期盼他大刀闊斧引領台灣的運動進入新境界，李洋上任至今剛滿4個月，雖然總預算還沒審，但運動部的走向和施政方針舉國矚目，《報告部長》系列以溫故知新、他山之石的角度一同來關心李洋部長如何讓「運動壯大台灣」。

李洋（資料照）

推展台灣體育

可借鏡英國傳奇

談到日本推展運動的成功經驗，就不能不提到UK Sport的神奇翻轉英國奧運成績的故事，日本吸收UK Sport的精髓，發展具有日本特色的運動政策，複製另一個從全民運動推向競技顛峰的成功典範，而且會發現英國人超會喊口號，如果喊喊口號就能成功，這方面台灣絕不會輸的，但還是別癡心妄想，李洋的運動部必須提出具體做法，在蜜月期結束前。

2016年里約奧運結束後，本報曾介紹英國競技運動從谷底翻揚的過程，之後又經過2020年東京奧運、2024年巴黎奧運的驗證，英國連續4屆夏季奧運的獎牌數都超過60面，從1996年亞特蘭大奧運的1面金牌，之後7屆奧運狂掃131面金牌，簡直是現代競技運動史詩般的傳奇。

亞特蘭大奧運世界排名第36，被視為英國之恥，UK Sport在當時的背景下應運而生，面對運動競技高度專業化的全球競爭，採取行動改變英國競技運動環境，隔年英國挹注彩券盈餘，以絕對績效精準投資，與推展全民運動的Sport England業務有所區隔。

採絕不妥協制

人才識別海選菁英

UK Sport採取嚴格「絕不妥協」（No Compromise Policy）的績效制度，以4年一次的奧運為周期，補助最有機會奪牌的項目和選手，設定目標定期考核，並且導入精準的運動科學輔助，以客觀數據評估預設目標的可能性，如果未達標就「放生」取消補助，甚至在奧運奪牌，若被評估只是「偶然」成功，下個階段也會被放棄。

UK Sport基於英國社會篷勃發展的全民運動，選手來源除了運動俱樂部、運動協會，也透過「人才轉移」（Talent Transfer）和「人才識別」（Talent Identification）機制公開「海選」菁英選手，例如「Girls4Gold」、「Sporting Giants」的全國選拔，以精準運動科學的角度測試選手的條件和潛力，或輔導選手轉換更適合的項目。

「人才識別」的方式是英國發展競技運動最神奇的策略，最著名的例子是原本沒有拿過船漿的海倫．葛洛弗（Helen Glover），在2008年的「Sporting Giants」被發堀從女子曲棍球改練划船，短短4年就拿到2012年倫敦奧運金牌，4年後在里約衛冕，到巴黎拿到銀牌，是UK Sport為人津津樂道的教材。

李洋成為運動部掌門人，最珍貴的優勢在於奧運金牌光環護體，沒有包袱，即便仿效英國重視KPI績效導向的治理，只要縝密規畫公開透明，也會得到廣大支持，施政最忌密室垂簾，或偏聽囿於一隅，不然到國會立法院長韓國瑜噴你一句麻將術語，那就不好看了。（記者王元鴻）

