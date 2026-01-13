經典賽週四集訓 12強黃金陣容半數被點名

經典賽台灣隊15日起展開首階段集訓，陳傑憲等中職球員為主的25至30人率先報到。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚、林宥辰、黃照敦／台北報導〕距離3月5日世界棒球經典賽預賽首戰還有51天，台灣隊後天（1月15日）在國訓中心展開第一階段集訓，對比前年12強奪冠陣容，經典賽台灣隊預期有不小的變動。

經典賽台灣隊集訓名單

中職率先報到

林安可後天將以旅外球員身分報到。（資料照）

旅外僅少數出席

高雄國訓中心為了迎接第一批進駐的棒球國家隊，去年2月完工的棒球場已經就緒，執行長龔榮堂表示，為慎重其事，昨開會進行最後相關準備，務必讓台灣隊有最好的訓練場地。而中職相關人員與後勤裝備也已陸續進駐，預計會有中職球員為主的25至30名球員先報到，旅外球員最快要到2月28日宮崎移地訓練才能到齊，全隊將於3月初開拔到東京巨蛋，進行經典賽首輪預賽，迎戰日韓強敵。

請繼續往下閱讀...

43人集訓名單

聯盟：不能也沒法公布

上屆經典賽在2023年1月13日選訓會議後公布36人集訓名單，8名旅外球員於第一階段集訓開訓時僅鄭宗哲報到。本屆集訓名單雖擴大為43人但不公布，旅外球員人數雖比上屆翻倍，預計只有鄭宗哲、林安可等幾人先報到，林昱珉、柯敬賢、李灝宇等人皆已赴美準備新球季。昨有網路媒體揭露43人集訓名單，並未獲得負責組訓的中職聯盟相關評論或回應。

中職會長蔡其昌指出，因相關作業仍在進行，只要還沒與球員所屬球團達成協議，聯盟既不能也沒辦法公布名單，15日開訓只能看到部分球員，「有的球隊很阿莎力，有的球隊要一再溝通，只要不同意放行，我們就趕快換，日本已公布的那幾位，都是已確定的、程序走好的，大家都按照遊戲規則，只是中職可能慢一點。」

台灣隊本屆經典賽把12強賽金牌教練團「複製貼上」，仍由曾豪駒領軍，12強賽奪冠28人陣容中，推測有林昱珉、林家正、陳傑憲、陳晨威等14人在經典賽集訓名單，上屆經典賽成員則也有宋家豪、張育成、吳念庭、鄭宗哲等10人再披國家隊戰袍，其中僅陳傑憲、江坤宇、陳晨威和吉力吉撈．鞏冠等4人前兩項大賽都參戰。這次最特別是首次加入2位美職系統的台美混血球員費爾柴德、強納森‧龍，兩人已被台灣隊放進初步名單，可以預期的是，經典賽最終30人正選名單，將呈現新舊交替的陣容，受到國人高度期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法