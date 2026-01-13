經典賽》開賽前4天 旅美5投才能會合

運動家旅美小將沙子宸目前隨統一獅訓練。 （記者林正堃攝）

旅外翻倍15人 成組訓變數

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽台灣隊將於15日展開第一階段集訓，運作模式延續2023年先讓列入觀察的中職球員報到，旅外球員第二階段再陸續加入，本屆旅外球員多達15人，超過10人是投手且多為新生代火球男，雖然展現台灣隊的世代交替，仍被視為最大變數，就看教練團如何從上屆經驗找到因應之道。

台灣隊上屆以36人名單展開集訓，旅外球員在張奕因傷退出後剩下7人，等待新合約與參加日職春訓的6人都在2月陸續加入，最晚報到是唯一的美職系統現役投手鄧愷威，因參加大聯盟春訓，直到預賽開打前1週才返台，在公辦熱身賽、預賽各出賽1場，共面對8人次都沒能解決，在台灣首戰敗給巴拿馬後未再上場。

進入集訓名單的11位旅外投手，美職系統有林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖5位，除非母隊與個人都同意並提前放行，按照大聯盟規定，可能要到2月28日宮崎移訓才在日本與台灣隊會合，屆時距3月5日首戰澳洲僅4天，調整與融入的時間甚短，對戰力與調度的影響可能高於上屆。

台灣隊本屆雖有費爾柴德、強納森．龍2位台美混血球員加入，但前者去年12月剛與守護者簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，後者去年從3A開季，季後獲選小熊小聯盟年度最佳球員，今年有機會升上大聯盟，2月中旬展開的大聯盟春訓對2人都很重要，最終能否為台灣隊效力仍待觀察。

