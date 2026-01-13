自由電子報
獅特訓年輕捕手請出美國經典賽師資

2026/01/13 05:30

美籍客座教練卡諾獅（左）協助獅隊提升年輕捕手能力。（記者林正堃攝）美籍客座教練卡諾獅（左）協助獅隊提升年輕捕手能力。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕上週展開第一階段投手練習後，統一獅昨起加入野手練習，美籍客座捕手教練卡諾獅也正式協助捕手群訓練，目標是加快提升年輕捕手能力，尤其是先把2021年選秀第2指名的張翔拉起來；林安可旅日後，2020年選秀第2指名的內野手何恆佑則會試著去守外野。

何恆佑（記者林正堃攝）何恆佑（記者林正堃攝）

客座教練卡諾獅加入春訓

卡諾獅曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手，昨起投入獅隊春訓營。總教練林岳平指出，找他來的用意是加快捕手能力的提升，在林岱安轉隊後，期盼年輕捕手張翔、去年選進的吳柏賢加速進化。

林岱安轉隊後，除了陳重羽扛起主戰投手，原本還有二號捕手柯育民，但他去當兵3月才能歸隊，餅總估算等回來經過調整，可能要到4月底、5月才會回一軍，「開打的時間點，如果捕手有狀況，可能比較麻煩。」

林安可加盟西武獅後也影響獅隊外野戰力，因此餅總讓何恆佑試著去守外野，「目前外野較欠缺，恆佑在一壘的競爭比較多，如果爭不贏的話就去外野拚。」

江少慶從富邦悍將改當「傑尼獅」後，昨首次試穿球衣，因為今天全隊要上法治教育課，他的獅袍還沒做好，先以球團準備的球衣暫代。

