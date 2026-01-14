自由電子報
體育 即時新聞

威助東瀛路線 日籍教練多達7人

2026/01/14 05:30

悍將副領隊林威助（右）打造球隊新風格，日籍教練多達7人，左為新任總教練後藤光尊。（資料照）悍將副領隊林威助（右）打造球隊新風格，日籍教練多達7人，左為新任總教練後藤光尊。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今年8位外籍教練有7位來自日職體系，不僅創下富邦接手球隊10年來單季新高，甚至等於前身從俊國熊、興農牛到義大犀牛各階段的日籍教練人數總和，相較於2020年4位外籍教練還有3位出身美職體系的美式基調，富邦正在進行堪稱中職史上最巨大的球風轉變，也宣告球隊正式進入「林威助時代」。

富邦悍將隊史各階段日籍教練富邦悍將隊史各階段日籍教練

富邦隊史源起1993年新增球隊俊國熊，教練團自1994年起採用罕見的台、日、韓混搭，興農牛初期轉為台、美、韓融合，韓籍教練一度多達4位在中職空前絕後，2009-10年雖短暫重聘日籍教練，外籍教練仍以美職體系為主，義大犀牛是隊史唯一沒有日籍教練的階段，隨著大威、馮喬許、羅博特相繼出任總教練，球風全面倒向美式。

一二軍皆日籍教頭

悍將隊史首見

富邦在郭泰源、林華韋先後進入「制服組」後重新導入日式球風，2019年延攬古久保健二擔任投捕教練是隊史睽違9年第1位日籍教練，林威助2024年季末出任副領隊後著手重新打造球風與文化，今年聘用7位日籍教練創下隊史各階段開季最多日籍教練的紀錄，一、二軍都由日籍教練領軍也是隊史首見，也讓球迷高度期待「變身」後的富邦能呈現新面貌。

