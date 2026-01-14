日系教頭+首席教練 悍將6隊唯一

中職六隊首席教練職務異動

〔記者林宥辰／台北報導〕堪稱總教練左右手的首席教練，中職今年6隊有5隊換人，新官上任是否帶動不同作戰風格，成為新球季另一焦點。

日本名將森野將彥擔任悍將首席教練。（資料照）

森野將彥兼打教

輔佐後藤光尊

去年墊底的富邦悍將休賽季很早就宣布換帥，新球季由後藤光尊接任總教練，森野將彥出任首席兼任打擊教練，是今年6隊唯一日籍組合。去年輔佐弟弟陳金鋒的前首席教練陳連宏，確定二度離開富邦。

衛冕軍桃猿 唯一設置2位首席

樂天桃猿去年由日籍監督古久保健二領軍，曾豪駒擔任首席教練，在古久保閃電遭去職，曾豪駒回鍋擔任總教練後，分別由林政億、陳彥夆擔任首席打擊與首席守備教練，臨場作戰攻守上由不同教練負責，也是唯一設置2位首席教練的球隊。

味全龍重新成軍以來都由葉君璋擔任總教練，但5年內5度更換首席教練，今年由原野手統籌教練丘昌榮擔任首席教練輔佐葉總，兩位昔日少棒同窗將並肩作戰。

台鋼雄鷹首席教練是原二軍總教練林振賢，和千勝教頭洪一中，繼Lamigo桃猿「7年4冠」王朝後再次搭檔；獅隊陣中和總教練林岳平「高餅」連線多年的高志綱，轉任總監兼統籌教練，首席教練由郭俊佑接任。

5隊更換首席

僅兄弟陳江和留任

6隊中唯一首席教練未更動的僅有中信兄弟陳江和，新球季將繼續協助總教練平野惠一，兄弟完整教練團成員名單將在2月2日開訓時公布。

