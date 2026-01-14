自由電子報
體育 即時新聞

棒協台灣隊感恩餐會 辜仲諒︰你們是台灣的驕傲

2026/01/14 05:30

協理事長辜仲諒（左2）勉勵各級國家隊選手持續精進球技，為國爭取最高榮譽。（棒協提供）協理事長辜仲諒（左2）勉勵各級國家隊選手持續精進球技，為國爭取最高榮譽。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣棒球去年在國際賽共拿下1金4銀1銅，棒協理事長辜仲諒日前設宴感謝台灣隊，也勉勵各級國家隊選手持續精進球技，為國爭取最高榮譽，並說：「你們是台灣的驕傲！」剛接任中華奧會主席的蔡家福全程參與，對棒球界宛如一家人的團結精神深感敬佩。

棒協11日舉行「2025年滿天星台灣代表隊感恩餐會」，邀請U15亞洲盃、五人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽台灣隊全體成員，及棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂。與會球員和教練爭相合影，辜仲諒彷彿「人形立牌」來者不拒，場面熱絡。

勉勵小將續拚U18

「我的牛排等你們」

辜仲諒特別鼓勵U15台灣隊小將堅持棒球路、入選U18國家隊，「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演台灣隊最強後盾，共同朝世界排名第一的目標邁進。他也提到「世界全壘打王」王貞治的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要。

台灣隊去年囊括U15亞洲盃冠軍、U18世界盃季軍、亞洲錦標賽亞軍、亞洲盃女子錦標賽亞軍，及五人制亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，目前排名高居世界第二。

去年執掌亞錦賽台灣隊兵符、今年名古屋亞運台灣隊總教練湯登凱，感謝辜仲諒對台灣棒球的用心，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善訓練環境，讓選手無後顧之憂征戰國際棒壇。辜仲諒長期關心各級棒球發展，國際賽後都會自掏腰包請台灣隊大啖燒肉、牛排，歲末年終也不忘慰勞教練、選手與後勤團隊1年來的付出與努力。

