體育 即時新聞

李來發、林國輝、彭政閔 進入棒球名人堂

2026/01/14 05:30

彭政閔為中職達成「千安、百轟、二百盜」第一人，率領聯盟走出黑暗期。（資料照）彭政閔為中職達成「千安、百轟、二百盜」第一人，率領聯盟走出黑暗期。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣棒球名人堂昨公布2026年新入堂成員，包括李來發與林國輝及彭政閔，葉志仙、謝長亨雖以些微票數成為今年最大遺珠，明年繼續保有候選資格。

李來發（資料照）李來發（資料照）

奧運4屆教練

林國輝（資料照）林國輝（資料照）

李來發拚下銀牌

日治、戰後、四級時期奉獻類，李來發在出席15位委員拿到14票率先當選，林國輝11票、葉志仙10票皆未達當選門檻12票，林國輝在第2輪投票獲12票入選。職棒時期競技類發出56張選票，彭政閔獲42票通過75％的門檻，謝長亨獲39票只差3票就能入選。

多名台灣隊教頭

皆由林國輝培育

理事長林華韋表示，要進入名人堂的門檻相當高，恭喜3位新入堂成員，候選人在日治、戰後和四級棒球奉獻類得票達1/4，在職棒時期競技類得票達5％，都有15年的候選機會。

李來發曾任和信鯨總教練，是台灣自1984年起唯一連4屆參加奧運的教練（1984、1988、1992、2004），1992年擔任國家隊總教練為台灣贏得奧運銀牌，創台灣棒球奧運最佳成績，2009年回歸基層深耕15年直到過世。林國輝自1963年擔任省體棒球隊總教練直到1998年退休，培育謝明勇、楊賢銘、賴大源、陳献榮等多位各級台灣隊總教練。

中職走出黑暗期

彭政閔扮關鍵人物

彭政閔自新人球季起連續19年入選明星賽，並連續15年獲得人氣王，是中職首位締造「千安、百轟、二百盜」的球員，也是唯一連續16年單季打擊率3成以上、連續19年都有盜壘成功、5度拿下年度打擊王的選手，當年假球事件發生後曾向球迷感性喊話，是帶領中職走出黑暗期的關鍵人物。

