洋教頭不再佔多數 職籃「本土」新風格

海神教練朱永弘 （資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL夢想家本季找來簡浩執教，新北國王在季中由洪志善擔任救火隊，高雄海神也在戰績一蹶不振後改由助理教練朱永弘帶隊，3隊都一改過去只找外籍教練的傳統，加上台北戰神的總教練許皓程，及PLG富邦勇士教練吳永仁、洋基工程主帥李逸驊，台灣兩聯盟11隊有6隊由本土教練帶兵，緩解土洋教頭嚴重失衡的狀況，但本土教練如何站穩腳步將成為另一課題。

夢想家教練簡浩 （資料照）

夢想家連4季季後賽首輪出局後，總經理韓駿鎧決定讓退休球員簡浩接掌兵符，看重他夠瞭解球隊，畢竟若再尋覓新教練又得重新來過，他也帶隊走出開季3連敗低潮，目前9勝8敗暫居聯盟第3。

請繼續往下閱讀...

國王教練洪志善 （資料照）

尋求衛冕的國王開季由資歷豐富的美籍教練約翰帶領，但成效不彰，總經理毛加恩指出，他無法讓球員發揮最大優勢，加上目標與管理層不同，在只帶隊7場拿下3勝就分道揚鑣，由洪志善臨危授命，國王以8勝10負暫居第6。上季亞軍海神今年敬陪末座，擔任助理教練5年的朱永弘取代德籍主帥費雪，日前打下久違的2連勝，繼續力爭上游。

許晉哲︰教練建立體系 才能走得長遠

從過去外籍教練當道，到現在本土教練逐漸找回舞台，國內教練指標性人物許晉哲認為，有更多本土教練獲得機會是好事，但現在沒有教練有自己的專屬風格，「不應該是一味的模仿，或是因戰績不佳就改變帶隊方式，應該是建立一套自己的體系，找適合球員的配合，才能走得長遠。」

許晉哲明白戰績是教練得面對的壓力，「NBA也是這樣，職業隊打不好就是會換教練，但即使成績不好，高層也會看你帶隊的比賽內容，看戰況是否一面倒或是拉鋸，決定你的去留。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法