報告部長系列三》台積電都快2000了 奧運金牌獎金會破億嗎

運動部長李洋（資料照）

翻開21世紀兩大世界運動強國英國和日本從衰落到堀起的歷程，都有一些改變歷史的關鍵措施，例如行政單位轉換、彩券盈餘挹注資金等等，這些金牌產生啟動器，其實台灣也略懂，還有秘密武器國光獎金，只是我們走得非常緩慢，偶爾迷途，成立運動部的歷程，就是再一次讓台灣的運動體育站上翻轉歷史的轉捩點上，且是史上最佳契機，做球給李洋部長玩更大的。

台灣自1996年夏季奧運成績表與事略

翻開台灣推展運動行政機關的變革，如果展開一個相同的歷史維度，1996年奧運台灣只靠歸化的陳靜拿到1面銀牌，政府也思有所作為，1997年從20幾人的教育部體育司，一口氣提升為中央級機關的行政院體育委員會，首任主委趙麗雲提出的「雙主軸四輪帶動」政策，畫分競技（亞奧運項目）和全民運動（非亞奧運項目）的格局。

請繼續往下閱讀...

約莫在2001年，左營運動訓練中心改制為「國家運動選手訓練中心」，業務也從委託全國體總轉移到體委會，那個年代適逢跆拳道納入奧運項目，在2004年雅典奧運靠跆拳道奪下2金1銀，加上射箭1銀1銅，不僅突破我國在奧運零金的局面，2金2銀1銅的佳績直到2020年東京奧運才被打破，國家運動訓練中心則於2015年改制為更有彈性的行政法人。

在各國紛紛設立運科中心、彩券盈餘投入運動競技的年代，陳水扁總統主政時期也規畫發行運動彩券，並於2008年開賣，盈餘挹注「運動發展基金」，給台灣的體育發展打開另一個新紀元，不過連3屆奧運都只靠舉重遞補拿到金牌。2013年馬英九主政組織精簡被降格為教育部體育署。所幸賴清德總統回應更大規格的運動部，國家運科中心也在2024年營運，再加上運動產業發展中心，都是政府推動台灣運動轉骨的決心。

從台灣體育運動政機構的演變過程，可以窺見台灣追逐運動先進國家的想望，且不只該有的機構一應俱全，還有搭商務艙的黃金計畫，和全世界最優渥、持續創高的奧運獎金，金牌獎金2000萬到3000萬，台灣選手在奧運拿到第6名就有150萬元，比日本奧運金牌由奧會發給的獎金500萬日圓（台幣約100萬元）還多50%，英國沒獎金，顯見台灣對運動員的高度肯定和重視，國光獎金的走勢也非常值得探究。

台灣對運動競技成績的追求，比起英國、日本甚至任何國家都有過之而無不及，別人有的，台灣不只要有，還要加碼更多獎金，就是台灣的豪氣，從來不會考慮成本，不過以往只專注在競技領域，台灣現今能以運動部的格局擴及全國人民的運動權，一路走來並不容易，李洋部長必須深刻理解自己任務，耙梳過往政策革新卻成效緩慢的關鍵，大膽提出見解，也別忘了運動部還有龐大的團隊，然後不要吃太多派，像保皇派、國體派、桃園派或什麼亂七八糟的派，那有礙健康。

（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法