林岱安情定富邦 早在合約金額拍板前

〔記者龔乃玠／台北報導〕「歡迎來到我和富邦的婚禮！」林岱安昨在加盟記者會風光披上31號的湛藍戰袍，直言受富邦肯定深感榮耀，將利用自身經驗幫富邦重返榮耀。首度亮相的新教頭後藤光尊更表示，要借助林岱安的力量，朝隊史首次的台灣大賽邁進，兩人都想在富邦入主中職10週年打出漂亮一仗。

富邦以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約簽下林岱安，領隊陳昭如透露在談約的過程中，感受到他的太太也很關心下一份合約，因此端出5年保障球員合約，後2年包含可轉為教練的選擇權，且還有激勵獎金，附加教育培訓和長期訓練方案，讓林岱安感受到來北部發展有保障，「今年是富邦非常值得紀念的第10年，歡迎岱安加盟。」

離開待了10年的統一獅，來到不曾住超過1個月的台北，林岱安坦言是很困難的選擇，但也透露早在合約金額尚未完全定案前，自己跟太太就決定要投靠富邦，「跟Joyce（陳昭如）領隊和威助副領隊通話過程，我能感受到這是對球員的高度肯定和誠意。」

林威助重視捕手

後藤教頭高度期許

當林岱安決定行使自由球員權利，林威助跟新教頭後藤光尊討論沒多久就有共識，「岱安對投手引導、阻殺、擋球，都符合我們球隊目前的需求。有他在，投手可以放心投球。而他在場下的態度和自律都是有目共睹，可以成為年輕捕手學習的榜樣。」

富邦副領隊林威助在中信兄弟執教時期曾大膽起用外籍洋捕福來喜，最終在2022年台灣大賽奪冠，即便轉戰富邦，他對捕手的重視程度沒有改變。林威助表示，「捕手是第2個總教練，對我來說非常重要，可以幫助球隊拿下勝利的。」

去年在二軍執教的後藤光尊，沒有太多機會觀察林岱安，但在觀看比賽的片段發現他是頭腦很好的選手，在控場和配球都有一套。加盟會開始前，兩人在休息室聊天，後藤表示，從對談中可以感受到，林岱安是分析能力和理解能力都很好的選手。

後藤光尊直言，很期待林岱安的表現，希望他能帶領隊上年輕選手，朝台灣大賽的目標前進，「我們要借助岱安的力量。」林岱安也霸氣說道，「讓富邦悍將重返榮耀！」

