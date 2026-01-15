後藤光尊初亮相 強調富邦公平競爭

悍將新教頭後藤光尊鼓勵選手良性競爭。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將濃濃東洋風的教練團成軍，一、二軍將由日籍的後藤光尊和酒井忠晴執教出擊，後藤特別挑在林岱安的加盟儀式初亮相，一開口就幽默說道，「我是從日本FA（自由球員）來的總教練。」並強調今年富邦各個位置公平競爭，希望能扮演緩解選手壓力的存在。

靠實力爭取機會

首要解決2大問題

富邦從2017年入主中職，今年邁向球團10週年，一般認為有輸不得的壓力，但後藤直球回應：「對我來說沒有壓力，勝負壓力是在選手身上。」後藤拿去年在二軍的經驗認為，富邦很需要投手戰力，再來是得點圈打擊率比較低，希望今年可以改善這2個問題。富邦去年得點圈打擊率僅2成33，聯盟6隊排名墊底。

即便球團重金挖角林岱安，後藤強調沒安排誰是主力捕手，以有成績的選手為主，「今年想讓整個球隊公平競爭。」他也說，每個位置的主力當然有初步想法，但球季不會走得這麼順利，希望有選手能冒出頭推翻計畫，「這代表球隊不斷成長，有良好的競爭。」

富邦今年教練團有多達7位來自日職體系教練，包括二軍教頭酒井忠晴，副領隊林威助表示，有經驗的日本教練不只是指導球員，本土教練團也能學習，「後藤到一軍執教，二軍也要有一樣的系統，選手比較容易適應。酒井忠晴是守備職人，在二軍希望以防守為主，把基本動作做好，才不會有隱形失誤發生。」

